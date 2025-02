Super Bowl LIX: Schrijven de Kansas City Chiefs geschiedenis of steken de Philadelphia Eagles daar een stokje voor?

zo 9 februari 2025 08:05

Wordt er vannacht geschiedenis geschreven in het American football? De Kansas City Chiefs kunnen de Super Bowl, de finale van de American footballcompetitie NFL, voor een derde keer op een rij winnen. Een unicum. Het wordt een heruitgave van de finale van 2 jaar geleden tegen de Philadelphia Eagles.

"Mahomes Moeheid" slaat toe in de NFL

De Kansas City Chiefs bereiden zich voor op hun vijfde Super Bowl in zes

seizoenen en dat roept, misschien vreemd genoeg, veel frustratie op bij NFL-fans . De dominantie van de Chiefs, vooral dankzij quarterback Patrick Mahomes, zorgt ervoor dat neutrale football-fans het team beu zijn. En misschien kan je hen geen ongelijk geven. Het doet ons alvast terugdenken aan de suprematie van de New England Patriots met Tom Brady, die hetzelfde effect veroorzaakte. In slechts 2 van de laatste 11 Super Bowls stonden trouwens geen Chiefs of Patriots. Hun succes is te danken aan een goed opgebouwde selectie en uitstekende coaching. Dat heeft hen niet alleen sportieve eer opgeleverd, maar ook financiële stabiliteit en een grote schare fans. Maar toch roept dit frustratie op bij American football-minnend Amerika. Ondanks de bewondering voor hun prestaties, vinden velen de Chiefs vermoeiend, hopen ze op meer variatie in de winnaars en willen ze de underdog zien winnen.

Quarterback Patrick Mahomes.

Sommige spelers worden vaak gezien als overexposed, in reclamespots, op socials of in de media in het algemeen, wat bijdraagt tot de frustratie bij sommige fans. Superster-quarterback Patrick Mahomes wordt door zijn sportieve prestaties nu al gezien als de GOAT (greatest of all time) en krijgt enorm veel media-aandacht, maar onder andere zijn State Farm-reclamespots komen de fans langs de oren uit. Tight-end Travis Kelce is niet alleen bekend voor zijn sportieve prestaties op het veld, maar ook om zijn publieke persoonlijkheid en zijn relatie met mega-popster Taylor Swift. En dan is er nog kicker Harrison Butker. Een van de besten die er zijn op het veld, maar ernaast geen onbesproken figuur als het op controversiële uitspraken over homoseksualiteit en genderideologieën aankomt.

Travis Kelce (met hoed), Taylor Swift en Patrick Mahomes op US Open tennis

De gehate Philadelphia Eagles als reddende engelen?

Door al deze Chiefs-moeheid is het des te opmerkelijker dat uitgerekend de Philadelphia Eagles nu worden gezien als de hoop van Amerika om Kansas City te verslaan en een derde opeenvolgende Super Bowl-overwinning te voorkomen. Toegegeven, als één ploeg het kan, dan zijn het misschien wel de Eagles. Twee jaar geleden verloren ze de Super Bowl van de Chiefs op 8 seconden voor het einde door een field goal van Harrison Butker. Maar dat veel neutrale supporters nu ineens "Fly Eagles, fly" (de strijdkreet van de supporters uit Philly) zullen roepen, doet vele wenkbrauwen fronsen.

Saquon Barkley en Jalen Hurts, twee sterren van de Philadelphia Eagles

De Eagles hebben namelijk de meest gehate supportersclan in de NFL. Hooligans, vuilgebekt en niet vies van uitdagend gedrag. Dingen die in de Amerikaanse sportcultuur not done zijn. De "City of Brotherly Love" zoals Philadelphia ook liefkozend genoemd wordt, biedt vaak een intense sfeer voor tegenstanders. Veel spelers en atleten getuigden al over de uitdagende omgeving en de harde reacties van het publiek. En tot slot is er nog de controversiële "Tush Push" ofte "Broderly Shove". Een speltechniek die de Eagles geperfectioneerd hebben om op korte afstanden punten te scoren. Hoewel het toegelaten is door de NFL, krijgt de tactiek veel kritiek omdat sommigen vinden dat het meer op een rugbyspel lijkt dan op een traditionele football-play.

Fans zetten Philadelphia op stelten na winst in de NFC-finale

Superbowl LIX: Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs