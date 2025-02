Stiekeme spilzucht bij City, Colombiaans talent de duurste en ereplaats voor Cercle: de opvallendste cijfers van deze mercato

di 4 februari 2025 14:29

In de meeste landen is de transferperiode vanaf vandaag gesloten. Zo kunnen we de belangrijkste statistieken even oplijsten. Van een verrassende duurste transfer tot Cercle dat net niet bij de top 25 hoort op vlak van inkomsten. Een overzicht.

De wintermercato van het seizoen 2024/2025 zal niet de geschiedenisboeken ingaan als de transferperiode waarin records gebroken werden. Maar de top 3 van de duurste transfers behoren wel tot de top 10 ooit als het gaat om wintertransfers.



De eer voor duurste vogel gaat dit jaar naar Jhon Duran. De 21-jarige Colombiaan was geen vaste waarde in het basiselftal van Aston Villa, maar maakte wel een overstap voor maar liefst 77 miljoen euro naar Saudi-Arabië.



De voormalige ploegmaat van Youri Tielemans en Amadou Onana zal bij Al Nassr wel ene Cristiano Ronaldo tegenkomen.



Een plaatsje lager zien we Omar Marmoush. De Egyptenaar was bezig aan een sterk seizoen bij Eintracht Frankfurt, maar de aanvaller zal vanaf nu mee het tij moeten proberen keren bij Manchester City.



Chvitsja Kvaratschelia sluit de top 3 af. De Georgiër verhuist van Napels naar Parijs. Daarvoor tastte PSG nog eens diep in de buidel. Ze hadden 70 miljoen euro veil voor de flankaanvaller.

duurste wintertransfers 2025 van naar prijs 1. Jhon Duran Aston Villa Al Nassr 77 mln 2. Omar Marmoush Eintracht Frankfurt Manchester City 75 mln 3. Chvitsja Kvaratschelia Napoli PSG 70 mln 4. Nico Gonzalez Porto Manchester City 60 mln 5. Xavi Simons PSG Leipzig 50 mln 6. Galeno Porto Al Ahli 50 mln 7. Abdukodir Khusanov Lens Manchester City 40 mln 8. Vitor Reis Palmeiras Manchester City 37 mln 9. Luiz Henrique Botafogo Zenit 33 mln 10. Santiago Gimenez Feyenoord AC Milan 32 mln

City stiekem weer uitgavenkoning

Dat City in zwaar weer verkeert, zien we trouwens ook aan de top 10 van duurste transfers. Zo staan er 4 nieuwe Citizens in de lijst. Met de nieuwe transfers zal Pep Guardiola hopen op beterschap in zowel de Premier League als de Champions League.



In totaal legde Manchester City 218 miljoen euro op tafel voor de aanwinsten. Zelf verkocht het geen enkele speler, waardoor de balans bloedrood kleurt.



Die rode kleur zien ze ook bij Stade Rennes. De ex-club van Jeremy Doku staat maar 15e in de Ligue 1, 2 punten boven de degradatiezone. Daar wilde het bestuur duidelijk iets aan doen en ze legden in totaal 74,65 miljoen euro neer voor 10 aanwinsten, met onder anderen Belgen Kazeem Olaigbe en Ayanda Sishuba en oude bekende Mousa Tamari (ex-OH Leuven).



Aston Villa en vooral Porto hebben er een goede winter opzitten wat betreft de bankrekening. Door de verkoop van Duran en nog Jaden Philogene en Diego Carlos mocht de Engelse club het grootste bedrag ontvangen.



Maar omdat ze zich zelf ook mengden op de transfermarkt met de transfer van onder anderen Donyell Malen heeft het wel niet de beste zaakjes gedaan.



De grootste winnaar van deze mercato is Porto. Hun transferbalans? 98,3 miljoen euro. Zij zien met Nico Gonzalez en Galeno wel 2 sterspelers vertrekken, maar cashten ook naar behoren.



Cercle Brugge krijgt ook een eervolle vermelding in dit lijstje. De Vereniging verkocht Kévin Denkey en Olaigbe voor samen bijna 21 miljoen euro. Maar 25 clubs doen beter.