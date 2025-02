Na ex-schansspringer, nu ook ex-langlaufer? Nieuwe groeibriljant "is al betere tijdrijder dan Vingegaard op die leeftijd"

wo 5 februari 2025 08:23

Bij Visma-Lease a Bike lijken ze nog een tijdje zoet om mee te strijden voor de gele trui in de Tour. Want naast Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson en Cian Uijtdebroeks heeft de geel-zwarte brigade al een nieuwe groeibriljant in de wachtkamer zitten. "Natuurlijk droom ik ervan om ooit hetzelfde te presteren als Vingegaard", zegt de 20-jarige Jørgen Nordhagen.

Krijgen we na de ex-schansspringer (Roglic) en de ex-voetballer (Evenepoel) ook een ex-langlaufer die over enkele jaren zal meestrijden voor de knikkers in grote rondes?



Visma's nieuwste supertalent Jørgen Nordhagen (20) lijkt wel in het vat van Obelix gevallen te zijn, want zowel op de skilatten als op de fiets maakte hij de voorbije jaren grote sier.

Zijn onmiskenbare talent leidde in zijn thuisland Noorwegen tot een debat in de media: moet Nordhagen een van de beste langlaufers of een van de beste wielrenners ter wereld worden?



"Ik koos vorig jaar ronduit voor de koers en iedereen in Noorwegen had daar begrip voor. Al was het ook mooi geweest om het in het langlaufen te proberen", zegt Nordhagen, die begin vorig jaar nog vriend en vijand degradeerde op het WK langlaufen voor junioren.



Toen ik 16 was, had ik al een eerste Zoom-meeting met Visma-Lease a Bike. Jørgen Nordhagen

De scoutingcel van Visma-Lease a Bike kijkt graag naar andere sporten en kwam Nordhagen al vroeg op het spoor.



"Toen ik 16 was en nog bij de nieuwelingen reed, had ik een eerste korte Zoom-meeting met Visma-Lease a Bike. Daar vloeide al snel een samenwerking uit voort."



De ploeg van Wout van Aert was van zijn stoel geblazen door de kwaliteiten van Nordhagen en bood hem prompt een profcontract aan. Nordhagen was toen 17(!), maar mocht eerst nog wat rijpen in de jeugdstructuur van Visma-LaB.

Zoek de 7 verschillen

Bij Visma-Lease a Bike zien ze in Nordhagen een opvolger voor Jonas Vingegaard. Op lange termijn dan wel.



"Want Jonas is 28 en in de bloei van zijn carrière. Bij Jørgen kan het nog 2, 3 of 4 jaar duren vooraleer hij klaar is om in een grote ronde te starten", zegt Head of Development Robbert de Groot, die de ontdekker is van Nordhagen.



"Jørgen beschikt volgens ons over de juiste vaardigheden om een klassementsrenner te worden. Zeker al op tactisch en sociaal-emotioneel vlak."



"Maar we gaan rustig de tijd de nemen om te zien of hij dat heel hoge niveau kan halen."

We mogen mogen niet zomaar eventjes iemand kopiëren. Robbert de Groot (Head of Development Visma-Lease a Bike)

De fysieke gelijkenissen zijn alleszins frappant.



Vingegaard is 1m75 en weegt 58 kg. Nordhagen is 1m77 en weegt 59 kg. "Ze lijken niet enkel fysiek, maar ook qua karakter op mekaar. Het zijn 2 rustige jongens uit Noord-Europa die goed nadenken over wat ze moeten doen."



"Maar we moeten wel oppassen dat we niet zeggen: "We gaan zomaar eventjes Vingegaard gaan kopiëren"", waarschuwt De Groot.



"Want Jonas en Jørgen zijn 2 verschillende persoonlijkheden met verschillende eigenschappen."



"Met Jonas hebben we wel een bepaald traject doorlopen en daaruit hebben we veel geleerd. Die ervaring zullen we gebruiken om ook met Jørgen stappen te zetten."



Wat is dan het grootste verschil tussen Vingegaard en zijn mogelijke troonopvolger?



"Jonas is op een andere manier binnengekomen in de ploeg dan Jørgen, die we bewust zijn gaan scouten. Ze zijn op een andere manier opgeleid."



"Jonas heeft heel bijzondere kwaliteiten. Net als Jørgen, die nu misschien iets verder staat in het tijdrijden dan Jonas op die leeftijd. Maar nu is Jonas daar ook echt heel goed in."

Met Pogacar in Strade Bianche

Nordhagen zelf deelde in december al een kamer met zijn grote voorbeeld Vingegaard.



"Dat was mijn eerste stage met de WorldTour-ploeg en meteen lag ik bij Jonas. Het voelde al snel vertrouwd aan, want Jonas is een heel relaxte kerel."



Nordhagen profiteerde van de ervaring om te stelen met zijn ogen. "Maar ik heb eigenlijk niets geks gezien in Jonas' manier van leven. Hij deed de gewone dingen en werkte hard." "Jonas zei me ook dat ik me niet moet opjagen en dat ik stap voor stap moet groeien."

Het zou leuk zijn om op een dag eens te strijden tegen Pogacar. Jørgen Nordhagen