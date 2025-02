Moegestreden Simona Halep kondigt afscheid aan na nederlaag: "Mijn lichaam laat het niet meer toe"

In de eerste ronde van het Roemeense tennistoernooi kreeg Simona Halep twee keer 6-1 om de oren van haar Italiaanse tegenstandster Lucia Bronzetti.

Het was Haleps eerste wedstrijd in 4 maanden. De voormalige nummer 1 van de wereld miste de Australian Open door aanhoudend blessureleed.

Het sein voor de voormalige winnares van Roland Garros (2018) en Wimbledon (2019) de stekker uit haar carrière te trekken. Dat vertelde ze meteen na haar wedstrijd in Cluj-Napoca.

"Ik weet niet of ik dit met verdriet of met vreugde moet vertellen, maar ik ben realistisch: lichaam en geest laten me niet meer toe om te tennissen op het niveau dat ik vroeger haalde", zei Halep, die absoluut haar thuispubliek wilde uitzwaaien.

"Ik wou nog een keer voor jullie spelen en om te vertellen dat ik afscheid neem. Dit was de laatste wedstrijd die ik gespeeld heb."

"Uiteraard blijf ik nog tennissen", beloofde ze, "maar niet meer competitief. Dat lukt me niet meer."