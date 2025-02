Michael Somers mikt op de Europese marathontitel in Leuven: "Ik ga vol voor goud"

Op zondag 13 april staat in ons land het Europees kampioenschap marathon op het programma. Michael Somers komt met grote ambities aan de start: hij wil in de voetsporen treden van Koen Naert en de Europese titel op zijn naam schrijven.

Op zondag 13 april lopen marathonlopers tussen Brussel en Leuven om de Europese titel. De wedstrijd moet het hoogtepunt worden van de gloednieuwe European Running Championships, met op zaterdag 12 april ook de 10 km en de halve marathon in en rond Leuven.

De marathon begint aan het Koninklijk Paleis in Brussel. Naar schatting 13.000 lopers uit alle hoeken van Europa zullen daarna via de Wetstraat, Berlaymont, Woluwe en Tervuren in een rechte lijn koers zetten naar Leuven.

Daar wacht hen een passage kriskras door de studentenstad om te finishen op de plek waar Julian Alaphilippe in 2021 wereldkampioen wielrennen werd.