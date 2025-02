Met Indra Médard beschikt Bart Swings over een nieuw wapen: "Met mij erbij geeft hij een sterk signaal aan de tegenstand"

Over een jaar verdedigt Bart Swings zijn olympische titel op de massastart. In Peking stond de Belgische topschaatser er alleen voor, voor Milaan 2026 beschikt hij over een kompaan: Indra Médard. "Wij snappen het spelletje."

"De enige reden dat ik op het podium sta, is omdat Bart me dat gunt", blijft Médard bescheiden.

Indra Médard (26) heeft een sterke campagne achter de rug in Noord-Amerika. In Calgary schaatste hij naar de derde plaats, in Milwaukee eindigde hij nog een plaats hoger.

In de Wereldbeker proberen we dingen uit, op het WK telt enkel het goud.

In de Wereldbeker proberen we dingen uit, op het WK telt enkel het goud.

"Tijdens de Wereldbeker zijn we dingen aan het uitproberen", geeft Médard mee. "Met de wereldtitel in Noorwegen als grote doel. Daar telt enkel het goud."

"Eerlijk, Bart is veruit de sterkste rijder", gaat Médard voort. "Als Bart alles wil dichtrijden, doet hij dat. Maar nu laat hij zijn tegenstanders zien dat we ook het ploegenspel kunnen spelen."

Net als Bart Swings komt Indra Médard uit de skeelerwereld. "In de massastart is dat een voordeel voor ons", weet hij. "Die discipline komt het dichtst in de buurt bij het skeeleren. Wij snappen het spelletje."



België heeft nu verschillende opties. "Bart is supersterk en kan alles alleen aan", legt Médard uit. "Of hij speelt mij uit en laat me aanvallen als knecht."

Wat ook Médard zelf geen windeieren legt. "In Calgary en in Milwaukee had ik het geluk dat ik telkens in de juiste aanval zat. En in het peloton keek iedereen naar Bart, die niets hoefde te doen omdat ik voorop reed."