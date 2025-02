LIVEBLOG Gouden Schoen - "Hij zal er met kop en schouders bovenuit steken": Ceulemans schuift opvolger naar voren

Ceulemans schuift Vanaken naar voren

Hans Vanaken is vanavond de topfavoriet en kan met een derde Gouden Schoen in de voetsporen treden van een ander Club Brugge-icoon: Jan Ceulemans.



"Ik denk ook dat dat zal gebeuren, en ik vind dat heel mooi", vertelde Ceulemans zelf. "Hij zou ook dit jaar weer een verdiende winnaar zijn. Dat Club de laatste tijd zo goed presteert, is grotendeels zijn verdienste. Hij zal er met kop en schouders bovenuit steken."



Dat het opnieuw een speler van "de Club" is, doet Ceulemans extra glimlachen. Net zoals hijzelf kiest Vanaken al lange tijd voor blauw-zwart boven een buitenlands avontuur. "De gelijkenissen zijn inderdaad treffend", klinkt het. "Dat zou je ook niet doen als je je niet goed voelt. Dat zie je bij Vanaken."



Met een nieuwe Gouden Schoen op zak hoopt de metronoom van Club Brugge wellicht ook weer aan te sluiten bij de Rode Duivels. "Want op dat vlak is hij toch onderschat. Het is abnormaal dat ze hem al zo vaak over het hoofd hebben gezien. Met de nieuwe bondscoach heb ik nu wel het gevoel dat dit zal veranderen."