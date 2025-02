Karel Geraerts spreekt vrijuit over trainerscarrière: "Beide partijen moeten willen"

Sinds zijn vertrek bij het Duitse Schalke, wordt de naam van Karel Geraerts bij tal van clubs genoemd. Toch zit de trainer nog steeds zonder nieuwe uitdaging. "Ik sluit niets uit. Maar de chemie moet juist zitten", doet Geraerts zijn verhaal in Extra Time.

"Er zijn afgelopen jaren momenten geweest dat er contact is geweest, maar het was nooit dichtbij."

Een naam die in het verleden veelvuldig werd gelinkt aan Geraerts is Club Brugge . De ploeg waar hij als middenvelder 165 wedstrijden voor speelde.

"Maar niet alles wat je leest, is waar. Er wordt veel gezegd en geschreven."

Er is contact geweest met Club Brugge, maar het was nooit dichtbij.

"Want je hoort vaak dat het een heel andere wereld is."

"Ik besloot mijzelf vijf jaar de tijd te geven om uit te zoeken of de trainerswereld iets voor mij was."

"Twee weken later belde Chris O'Loughlin, sportief directeur bij Union , mij op, met de vraag wat mijn plan was."

"Hij vroeg of ik zijn assistent wou worden bij Genk. Ik zag dat helemaal zitten, maar Genk ging niet mee in het verhaal."

"Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik trainer ging worden. Het is allemaal heel raar begonnen, met een telefoontje van Felice Mazzu", vertelt Geraerts.

Na drie jaar als assistent, werd Geraerts hoofdtrainer van de club uit Sint-Gillis. Dat werd een groot succes met het vice-kampioenschap en een Europese kwartfinale.

"Ik amuseer mij wel echt in die rol als hoofdtrainer. Je moet gepassioneerd zijn. Dag in, dag uit met voetbal bezig zijn, maar ook op het juiste moment de knop kunnen afzetten."

"En dat kan ik heel goed", besluit Geraerts na een korte pauzering.

"Van collega's hoor ik dat ze 's nachts wakker blijven om na te denken of beelden te bekijken. Ik kruip in bed en ga slapen. In de nacht kan ik toch niets veranderen."