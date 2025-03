Jouw gids voor Milaan-Sanremo: nieuwe vrouweneditie, parcours en deelnemers

Twee keer Milaan-Sanremo voor de prijs van één. Dit jaar rijden niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen de Italiaanse klassieker. Voor de eerste keer ooit is er voor de dames ook een echte Milaan-Sanremo. Lees alles over het parcours van de twee wedstrijden in onze gids.

Michael Matthews zette de sprint in. Terwijl Mads Pedersen duidelijk te weinig snelheid had, zocht Jasper Philipsen een gaatje. Die vond hij en met zijn eindjump knalde hij alsnog naar zijn eerste zege in een monument.

In de afdaling kwam zelfs een stevige elitegroep terug. Matej Mohoric , Matteo Sobrero en Tom Pidcock probeerden elk apart nog weg te rijden, maar luxeknechten Van der Poel (voor Philipsen) en Stuyven (voor Pedersen) dichtten de kloofjes.

In 2024 kregen we een ietwat atypische Milaan-Sanremo. UAE Team Emirates probeerde al op de Capi het peloton uit elkaar te rijden, maar zonder groot succes. Op de Cipressa kwam het team van Pogacar zelfs manschappen tekort.

We praten nog wel over Milaan-Sanremo, maar tegenwoordig is het Pavia-Sanremo. In Pavia wordt om 10.15 uur het startschot gegeven voor een tocht van liefst 289 kilometer.

Het peloton schuift, na een passage over de Passo del Turchino, zoetjesaan op richting de omgeving van Genua, waar het lange traject langs de kustlijn wordt aangevat.

De ingrediënten zijn daarna zo klassiek als het maar kan zijn met achtereenvolgens de Capo Mele, Capo Cervo en Capo Berta.

De absolute finale leiden we in met de Cipressa met de top op 22 kilometer van de Via Roma.

De Poggio ronden we op 5,6 kilometer van de finish, waarna het met een waanzinnige snelheid tot in Sanremo gaat.