Jouw gids voor E3 Saxo Classic: parcours, deelnemers en met Pogacar, Van der Poel én Van Aert

zo 23 maart 2025 10:58

De E3 Saxo Classic is traditioneel een stevige opwarmer voor de Ronde van Vlaanderen van een week later. Veel toppers zakken al af naar de Vlaamse Ardennen en testen hun heuvelbenen. Wat heeft deze vaste vrijdagkoers dit jaar in petto? Lees er alles over in onze gids.

Zo was het vorig jaar

De E3 Saxo Classic was van Mathieu van der Poel vorig jaar. Helling na helling versnelde de Nederlander, maar in z'n eentje geraakte hij niet weg. Wout van Aert bleef meestal plakken in zijn wiel en zo keerde ook de rest terug. Op 44 kilometer van de streep had Van der Poel genoeg gezien. In zijn regenboogtrui haalde hij verschroeiend uit op de Paterberg. Van Aert probeerde te volgen, maar hij was iets te gretig. In het gootje schoof hij onderuit. Opgeven deed Van Aert niet. Hij zette een inhaalrace in en reed naar de tweede positie. Bijna kon de gevallen Belg Van der Poel aanraken, maar tevergeefs. Op de Karnemelkbeekstraat begon de instorting van Van Aert. Van der Poel had wel nog overschot. Hij rondde zijn solo oppermachtig af, uiteindelijk zelfs met anderhalve minuut voorsprong. Jasper Stuyven reed weg van de achtervolgers, sprong naar leeggereden Van Aert en vloerde hem in de sprint voor plek 2.

Uitslag E3 Saxo Classic 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Mathieu van der Poel 4:39:28 Alpecin - Deceuninck ADC 2 Jasper Stuyven +1:31 Lidl - Trek LTK 3 Wout van Aert +1:34 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Tim Wellens +1:48 UAE Team Emirates UAD 5 Matteo Jorgenson +1:50 Team Visma - Lease a Bike TVL 6 Jhonatan Narváez +1:52 INEOS Grenadiers IGD 7 Nils Politt +2:48 UAE Team Emirates UAD 8 Toms Skujinš +2:48 Lidl - Trek LTK 9 Vincenzo Albanese +2:48 Arkéa - B&B Hotels ARK 10 Alex Kirsch +2:48 Lidl - Trek LTK meer tonen

Parcours

De E3 Saxo Classic stapt niet af van zijn beproefde recept. Het wordt opnieuw een koers van zo'n 208 kilometer met 17 hellingen. Start en finish liggen in Harelbeke, maar de renners zullen tot in Geraardsbergen rijden. Zo is er halfweg al een mooi pakketje heuvels met onder meer de Taaienberg, de Knokteberg en de Kanarieberg. Daar kan de koers al stevig door elkaar geschud worden, maar de beslissing zal later vallen. Na de Stationberg en de Kapelberg volgt het vaste duo Paterberg-Oude Kwaremont. Stroken tot 20% op de Paterberg zullen de kuiten pijn doen. Met de E3-col Karnemelkbeekstraat en de Tiegemberg komen er dan nog twee hellingen aan. Er resten dan nog exact 20 kilometer. Die ongewijzigde finale brengt de renners terug in Harelbeke. In de slotkilometers zijn er geen obstakels mee en de aankomststrook langs de Forestiersstadion is vlak.

Start: Stasegemsesteenweg, Harelbeke om 12.45 uur Finish: Stasegemsesteenweg, Harelbeke om 17.30 uur

Hellingen E3 Saxo Classic 1. Katteberg 750 meter aan 6% nog 176 kilometer 2. La Houppe 1900 meter aan 4,8% nog 116 kilometer 3. Kanarieberg 1050 meter aan 7,7% nog 110 kilometer 4. Oude Kruisberg 800 meter aan 4,8% nog 104 kilometer 5. Knokteberg 1250 meter aan 7% nog 95 kilometer 6. Hotond 1200 meter aan 4% nog 92 kilometer 7. Kortekeer 1000 meter aan 6,4% nog 85 kilometer 8. Taaienberg 700 meter aan 6,3% nog 81 kilometer 9. Berg ten Stene 1300 meter aan 5,2% nog 72 kilometer 10. Boigneberg 1000 meter aan 5,2% nog 66 kilometer 11. Eikenberg 1250 meter aan 6,2% nog 62 kilometer 12. Stationberg 700 meter aan 3,2% nog 58 kilometer 13. Kapelberg 750 meter aan 7,1% nog 47 kilometer 14. Paterberg 400 meter aan 12,9% nog 43 kilometer 15. Oude Kwaremont 2200 meter aan 4% nog 40 kilometer 16. Karnemelkbeekstraat 1500 meter aan 4,9% nog 31 kilometer 17. Tiegemberg 750 meter aan 5,6% nog 20 kilometer

Kraakt nog iemand op de Tiegemberg?

Deelnemers

Zet je schrap voor de grote showdown tussen Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die na 3 weken op de Teide de draad weer oppikt. Kan iemand de 3 tenoren bedreigen? Onder meer Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Matej Mohoric, Stefan Küng, Valentin Madouas, Biniam Girmay, Ivan Romeo, Michael Matthews, Oier Lazkano en Laurence Pithie zullen een creatieve truc uit hun mouw moeten schudden.

