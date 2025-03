Jouw gids voor de Bredene Koksijde Classic: parcours, deelnemers en live bij Sporza

do 20 maart 2025 11:54

Eén dag voor de echte oerklassieker in Italië is er in West-Vlaanderen ook de 'Primavera van het Noorden'. Sinds 2019 zit de Handzame Classic in een nieuw jasje als de Bredene Koksijde Classic. Die is uitgegroeid tot een vaste waarde in het voorjaar. Meestal zijn de sprinters aan zet, maar het is altijd opletten voor waaiers. Ontdek er alles over in onze gids.

Zo was het vorig jaar

Het werd een echte waaierstrijd vorig jaar. Na een rustige passage door de heuvelzone was er oorlog op de terugweg richting de kust. Al voor de Moeren brak het peloton in stukken. In die waaierzone viel Arnaud De Lie op. Door slechte positionering loste hij uit de eerste groep, maar met een indrukwekkende sprint dichtte hij zowaar het gat. Het was wel een inspanning met weinig belang, want een deel van het peloton keerde terug dankzij de knechten van Arvid de Kleijn. Rust was er nog niet, want veel renners wilden geen massasprint. Onder meer Yves Lampaert waagde zijn kans, maar het werd toch een sprint. Dylan Groenewegen begon er vroeg aan, maar hij had last van de tegenwind. Luca Mozzato kwam uit zijn wiel en kon de Nederlander nipt kloppen.

Uitslag Bredene Koksijde Classic 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Luca Mozzato 4:46:31 Arkéa - B&B Hotels ARK 2 Dylan Groenewegen +0 Team Jayco - AlUla JAY 3 Gerben Thijssen +0 Intermarché - Wanty IWA 4 Simone Consonni +0 Lidl - Trek LTK 5 Arnaud De Lie +0 Lotto - Dstny LTD 6 Emils Liepinš +0 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 7 Arvid de Kleijn +0 Tudor Pro Cycling Team TUD 8 Timothy Dupont +0 Tarteletto - Isorex TIS 9 Hugo Hofstetter +0 Israel - Premier Tech IPT 10 Dries Van Gestel +0 TotalEnergies TEN meer tonen

Parcours

Om 12.15 uur trekt het peloton zich in Bredene op gang voor een tocht die 200 kilometer later zal eindigen in Koksijde. Na ongeveer 75 kilometer vatten we de hellingenzone aan met een knipoog naar Gent-Wevelgem. De Baneberg, de Monteberg en de Kemmelberg kennen we uit de klassieker die volgende week zondag wordt geserveerd. De Kemmelberg ligt 2 keer op het parcours met de laatste passage op 103 kilometer van de aankomst. Na een bezoekje aan De Moeren (op 55 kilometer van Koksijde) zetten we ons schrap voor 3 lokale rondes van 11 kilometer. Tussen 16.40 uur en 17 uur kennen we de winnaar.

Deelnemers

Krijgen we opnieuw een sprint in Koksijde? Het podium van vorig jaar tekent present: Luca Mozzato, Dylan Groenewegen en Gerben Thijssen. Welke snelle mannen kijken ze nog in de ogen? Fabio Jakobsen, Tobias Lund Andresen, Casper van Uden, Arnaud Démare, Luke Lamperti, Arne Marit, Milan Fretin, Piet Allegaert, Juan Molano, Simone Consonni, Tim Torn Teutenberg, Aaron Gate, Max Kanter, Hugo Hofstetter, Ethan Vernon, Elia Viviani, Steffen De Schuyteneer, Matteo Moschetti en Alberto Dainese zullen met ambitie aan de start staan.

Live bij Sporza