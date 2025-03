Jouw gids voor Classic Brugge-De Panne: parcours, deelnemers en live bij Sporza

ma 24 maart 2025 10:52

Ooit een driedaagse, nu een tweedaagse met twee eendagskoersen. De Classic Brugge-De Panne had al verschillende namen en gedaantes, maar al enkele jaren is dit wel een vaste afspraak voor de snelle mannen en vrouwen. Op woensdag 26 maart rijden de heren, een dag later de dames. Alle info over het parcours lees je in de gids.

Mannen

Zo was het vorig jaar

Voor chaos in de Moeren was er (helaas) te weinig wind. Tussen Brugge en De Panne lagen voor het overige geen obstakels, dus was een massasprint het logische gevolg. In de hectiek moest Jasper Philipsen nog een stevige inhaalbeweging doen. Uiteindelijk geraakte hij wel vooraan, maar ook daar moest er geknokt worden. Danny van Poppel, die als loods zijn kopman Sam Welsford was kwijtgeraakt, ging vol voor de zege. Ondertussen duelleerden Tim Merlier en Philipsen langs de dranghekken. Philipsen kon zijn snelheid het best vasthouden. Slechts enkele dagen na zijn zege in Milaan-Sanremo had hij ook de hoofdvogel beet in de Classic Brugge-De Panne.

Uitslag Classic Brugge-De Panne (m) 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Jasper Philipsen 4:22:22 Alpecin - Deceuninck ADC 2 Tim Merlier +0 Soudal - Quick-Step SOQ 3 Danny van Poppel +0 BORA - hansgrohe BOH 4 Jason Tesson +0 TotalEnergies TEN 5 Simone Consonni +0 Lidl - Trek LTK 6 Stian Edvardsen-Fredheim +0 Uno-X Mobility UXM 7 Sebastián Molano +0 UAE Team Emirates UAD 8 Phil Bauhaus +0 Bahrain Victorious TBV 9 Emilien Jeannière +0 TotalEnergies TEN 10 Luca Mozzato +0 Arkéa - B&B Hotels ARK meer tonen

Parcours

Met start- en aankomstplaatsen wordt al eens gegoocheld, maar Brugge-De Panne respecteert zijn naam. Om 12.30 uur wordt het startschot gegeven in Brugge. Hellingen zoals de Kemmelberg laat de organisatie aan andere koersen. In deze sprintkoers staat de passage door De Moeren centraal. De plaatselijke lus is 42,9 kilometer lang en wordt 3,5 keer opgediend. Zoals gezegd zal de doortocht bij De Moeren het gezicht van deze koers bepalen. Op 12 kilometer van de finish laten we het windgat achter ons en beginnen de renners aan de laatste rechte lijn richting de Zeelaan in De Panne.

Deelnemers

Krijgen we woensdag het WK voor de sprinters? Zowat elke klepper tekent present in West-Vlaanderen.

Een greep uit het gulle aanbod: Tim Merlier, Jasper Philipsen, Olav Kooij, Jonathan Milan, Gerben Thijssen, Sam Welsford, Juan Molano, Phil Bauhaus, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, Arnaud Démare, Milan Fretin, Hugo Hofstetter, Elia Viviani, Arnaud De Lie, Alexander Kristoff, Soren Waerenskjold, Alberto Dainese en Emilien Jeanniere.

Live bij Sporza

Van dit waaier- en sprintersfestival mis je niks bij Sporza. We volgen de wedstrijd met tekstupdates van bij de start en bij het ingaan van de finale kan je ook live kijken vanaf 15 uur op VRT 1 of via de livestream op de site.

Vrouwen

Zo was het vorig jaar

Het was sprinten geblazen in De Panne, want de wind blies niet optimaal in de moeren. Moedigen probeerden de sprint te ontlopen. Dat lukte niet, want DSM-Firmenich PostNL liet niemand ver wegrijden. De Nederlandse ploeg geloofde vol in de kansen van Charlotte Kool, op papier een van de of misschien wel dé snelste vrouw aan de start. Daar dacht Elisa Balsamo anders over. In de verwachte massasprint kwam de Italiaanse met overmacht uit het wiel van Kool. De topfavoriete was geklopt, de zege ging naar de ex-wereldkampioene. Naast Kool stond ook nog de Poolse Daria Pikulik op het podium.

Uitslag Classic Brugge-De Panne (v) 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Elisa Balsamo 155 km in 3u49'56" 2 Charlotte Kool zelfde tijd 3 Daria Pikulik 4 Chiara Consonni 5 Georgia Baker 6 Chloé Dygert 7 Emma Norsgaard Bjerg 8 Anniina Ahtosalo 9 Kimberley Le Court De Billot 10 Vittoria Guazzini

Parcours

Een dag later volgen de vrouwen dezelfde tocht tussen Brugge en De Panne. Om 13 uur volgt het officieuze startschot en de vrouwen gaan voor 2 keer de plaatseljke ronde van 42,9 kilometer. De finish verwachten we tussen 16.50 uur en 17.20 uur.

Deelnemers

Elisa Balsamo gaat voor een bisnummer en komt naast Charlotte Kool ook Lorena Wiebes tegen, zaterdag nog winnares van Milaan-Sanremo. De andere sprintsters zoals Julie De Wilde en Chiara Consonni staan een trapje lager op de pikorde.

Live bij Sporza