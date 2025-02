Hans Vanaken verzilvert nieuw Brugs feestje met zijn 3e Gouden Schoen, 5e trofee voor Tessa Wullaert

De eerste van vele voor De Ketelaere?

De Beste Belg in het Buitenland liep in 2024 niet in Manchester of Madrid rond. Na twee jaar geeft Kevin De Bruyne zijn eretitel door aan Charles De Ketelaere.



Dankzij zijn elegantie en neus voor goals is onze landgenoot al lang niet meer weg te denken uit de ploeg bij Atalanta. Zelfs op het kampioenenbal schittert CDK: 4 goals en 5 assists in amper 8 CL-matchen dit seizoen.



De Bruggeling komt zo in een bijzonder fraai lijstje terecht. In de laatste 12 jaar konden alleen De Bruyne, Lukaku, Hazard en Courtois de prijs binnenhengelen.