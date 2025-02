Geen EK of WK indoor: Nafi Thiam past voor het indoorseizoen

Geen indoorseizoen dus voor Nafi Thiam, die daarmee duidelijk focust op de zomer. Het WK atletiek vindt dit jaar in september plaats in Tokio.

De indoorkalender deze winter is nochtans goed gevuld, met het EK indoor in Apeldoorn (6-9 maart) en later ook nog het WK indoor in Nanjing, China (21-23 maart).

Op het EK indoor was Thiam de titelverdedigster op de vijfkamp, nadat ze zich 2 jaar geleden in Istanbul voor de 3e keer tot Europees kampioene gekroond had.

Het WK indoor laat Thiam traditioneel aan zich voorbijgaan. Slechts één keer eerder was ze er bij op een WK indoor. In 2014 werd ze in Polen 8e in het hoogspringen.