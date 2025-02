Geen Belgische bouldertitel voor Hannes Van Duysen, ook bij de vrouwen levert het BK een verrassing op

Vorig weekend hebben Belgische klimmers in Brussel om de nationale titel boulderen gestreden. Verrassing: Hannes Van Duysen won niet. Ook bij de vrouwen ging de Belgische titel niet naar de topfavoriete.

De Belgische bouldertop verzamelde zich op zaterdag 1 februari in Arkose Canal voor het Belgisch kampioenschap Boulder 2025.

In een spannende finale streden de zes finalisten om de titel in vier beslissende boulderproblemen.

De deelnemers kregen maar weinig ruimte om fouten te maken. Wie een poging extra nodig had om de top te behalen, verloor meteen zijn plaats in de finale of op het podium.

Zo gebeurde het dat topfavorieten Hannes Van Duysen en Chloé Caulier onverwachts zilver haalden. Na 11 titels op een rij moest Caulier deze keer de overwinning van Celine Cuypers laten.

Van Duysen, die in augustus als eerste klimmende Belg naar de Olympische Spelen ging, liet Nicolas Collin in deze wedstrijd voorgaan. Hij miste de top in de eerste boulder, wat Collin wel lukte.