Eliott Crestan raast naar het Belgisch indoorrecord op de 800 meter in Ostrava

Eliott Crestan (25) heeft het Belgisch indoorrecord op de 800 meter bijgesteld naar 1'44"69. Onze landgenoot zette die toptijd op de tabellen tijdens de meeting van Ostrava in Tsjechië. Het vorige record stond op naam van Tibo De Smet (1'45"04).

Met de vorm van Eliott Crestan zit het dus duidelijk snor. Het Belgisch record op de 800 meter was tot vandaag in handen van Tibo De Smet, maar Crestan neemt nu de scepter over.

In Tsjechië klokte de winnaar af in 1'44"69, 35 honderdsten sneller dan het record uit 2023 van De Smet.

Het PR van Crestan stond tot vandaag op 1'45"08. Crestan is dus de eerste landgenoot die de kaap van 1'45" sloopt.

Zijn 1'44"69 is de op één na snelste tijd van het seizoen. Enkel de Spanjaard Canales was in 2025 al sneller met 1'44"65.

Crestan is uiteraard geplaatst voor het WK indoor in China (21-23 maart). In Glasgow vorig jaar pakte hij brons.