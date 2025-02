Einde van de soap: Alphonso Davies blijft bij Bayern München

De aalvlugge flankspeler Alphonso Davies (24) speelt ook de komende jaren voor Bayern München. De Canadees werd in verband gebracht met Real Madrid, maar de club van Vincent Kompany heeft hem vastgelegd tot in 2030.

"Ik kwam als 18-jarige toe bij Bayern en wilde elke dag zoveel mogelijk leren om een van de besten in mijn positie te worden", reageert Alphonso Davies.

"Nu kijk ik uit naar nog eens vijf jaar samen. Ik heb hier al veel bereikt, maar er staat me nog meer te wachten."

Ook sportief directeur Max Eberl is enthousiast over de contractverlenging. "We rekenen hem tot de persoonlijkheden in de nieuwe generatie van ons team die steeds meer verantwoordelijkheid op zich nemen. Hij is hier opgegroeid en hij zal blijven groeien met het team", gelooft Eberl.

Bij Bayern hopen zo ook nog op witte rook wat betreft goudhaantjes Jamal Musiala en Joshua Kimmich. Het contract van de laatstgenoemde loopt af in juni van dit jaar, Musiala staat nog een jaar langer onder contract.