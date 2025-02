Dubbele opdoffer voor Atalanta: Club Brugge hoeft Scamacca en Scalvini niet te vrezen

Atalanta Bergamo kan dit seizoen niet meer rekenen op zijn Italiaanse internationals Gianluca Scamacca en Giorgio Scalvini. De aanvaller en de verdediger beleven een rotseizoen vol blessureleed en moeten nu opnieuw onder het mes. Ze zijn er dus niet bij in de Champions League tegen Club Brugge.

Voor Gianluca Scamacca is dit voetbalseizoen een ware nachtmerrie. De spits liep een zware knieblessure op tijdens een voorbereidingsmatch in augustus en maakte afgelopen weekend eindelijk zijn rentree.

Maar tegen Torino sloeg het noodlot opnieuw toe. De spits liep deze keer een blessure aan zijn dij op tijdens zijn invalbeurt van zo'n 5 minuten.

Dat aantal speelminuten zal ook zijn uiteindelijke bijdrage blijven in 2024-2025: Scamacca wordt geopereerd en is weer maanden out.

Dat is ook het verdict voor Giorgio Scalvini. De verdediger miste het EK door een knieblessure en liep vorige week een schouderblessure op. Hij heeft dit seizoen slechts 8 matchen gespeeld.

Atalanta zakt volgende week af naar Jan Breydel in de tussenronde van de Champions League, een week later bezoekt blauw-zwart Bergamo.