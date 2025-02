De roep overstemt vaak het risico: de verborgen valkuilen van een wintertransfer - "Wij raden het spelers zelfs af"

di 4 februari 2025 17:03

Wie een wintertransfer doet, moet wellicht door woelige wateren. Vannacht sloot de transfermarkt in België (en omstreken) opnieuw zijn deuren, maar niet zonder eerst nog enkele opvallende deals. Toch staat niet iedereen te springen voor een overstap in het midden van het seizoen. Waarom? Een speler en makelaar spreken uit ervaring in Sporza Daily.

"Wij raden het onze spelers zelfs meestal af." Aan het woord is Stijn Francis, een gerenommeerde spelersmakelaar in België, die onder meer Toby Alderweireld en Dries Mertens in zijn portefeuille heeft. Waarover hij het heeft? Een transfer tijdens de wintermercato.

"Dan is er vaak paniek mee gemoeid", legt hij uit. "Er moet snel iemand vervangen worden of de club zit sportief in de problemen ... En dan stellen wij vaak vast dat die transfers toch niet altijd even doordacht zijn."



En die impact treft niet alleen de club, maar ook (en vooral) de speler zelf. "Omdat het gaat over belangrijke stappen in de carrière van iemand, mikken wij toch op de zomerperiode. Dan is er tijd om de kern zorgvuldig samen te stellen, al dan niet met een nieuwe coach. Dat is een stuk voorspelbaarder, en daar hebben spelers toch nood aan, vind ik."

Francis maakt er geen geheim van dat hij geen fan is van wintertransfers en communiceert dat ook openlijk naar zijn spelers. "Ja, wij zeggen dat ook vooraf tegen hen. Kijk, wanneer er nu ploegen komen, is dat vaak om snel iets te realiseren: degradatie vermijden of bijvoorbeeld promoveren in de Championship. Dat is voor die clubs een geldige drijfveer, maar het brengt altijd extra druk of instabiliteit mee voor de speler zelf." "Dus tenzij er echt een niet te weigeren kans op tafel ligt, staan wij niet te springen om een positief advies te geven."

Stijn Francis (rechts) met Cyriel Dessers.

Tijdens de winter gelden er ook andere spelregels op de "rigide" transfermarkt, die zowel minder vraag als aanbod genereert. "Er is sowieso al minder tijd en minder geld op de markt", legt Francis uit. "Aanvallers zijn in de winter nog het meest gewild, maar niet alle clubs staan op dat moment zomaar open voor een nieuwkomer. Dus wanneer een speler écht wil vertrekken, is het veel moeilijker om de juiste club en oplossing te vinden." Dat maakt het er in de woelige eindweken van zo'n wintermercato toch niet minder hectisch op. "Er wordt vaak nog veel gepolst, maar clubs duwen veel minder door. Kijk naar Cyriel Dessers: die heeft wel tien aanbiedingen gehad, maar de markt werkt op dat moment veel stroever. Velen wilden hem huren, maar Rangers wilde alleen verkopen. En dat is toch allemaal niet ideaal voor de focus van de speler."

New kid on the block

Een speler die weet hoe het is om een wintertransfer te maken, is Hannes Van der Bruggen. De 31-jarige middenvelder maakte twee transfers in zijn leven, telkens in januari: in 2017 stapte hij over van Gent naar Kortrijk, vier jaar later ruilde hij de Kerels voor Cercle Brugge.



"Dat was twee keer bij een ploeg die het wat moeilijker had", vertelt Van der Bruggen. "Dat is toch anders toekomen dan in de zomer, denk ik." Bij zijn eerste transfer naar Kortrijk ging hij vooral op zoek naar meer speelminuten. "Ik wilde een onbetwiste titularis zijn, maar mijn eerste 6 maanden waren eigenlijk niet om over naar huis te schrijven"



Voor mij persoonlijk was het niet simpel om me meteen te manifesteren. Hannes Van der Bruggen

Ook bij zijn tweede wintertransfer moest Van der Bruggen toch even warmdraaien. Dat Cercle toen "tegen hun principes" een 27-jarige binnenhaalde, bracht toch de nodige verwachtingen met zich mee. "Naast het veld voelde ik me oké, maar op het veld was het toch weer moeilijk", aldus de middenvelder die nog steeds actief is bij de Vereniging. "Ik ben iemand die zich thuis moet voelen om te presteren op het veld. Ik voelde me twee keer meteen heel welkom, maar je moet toch nog een band opbouwen."



"Dat is niet zo gemakkelijk om op het veld te tonen, zeker bij een club in een negatievere spiraal. Voor mij persoonlijk was het niet simpel om me meteen te (moeten) manifesteren. Andere jongens kunnen dat wellicht wel, maar dat hangt toch af van iemands persoonlijkheid."



Hannes Van der Bruggen als kapitein van KVK.

Prestatiedruk