Dankzij derde Gouden Schoen belandt Hans Vanaken bij elitevolk: "Als je ziet tussen welke iconen ik nu sta..."

Wie anders? Hans Vanaken zag een nieuw boerenjaar bij Club Brugge dinsdagavond beloond worden met zijn derde Gouden Schoen. Een straffe mijlpaal die enkel Van Himst (4), Van Moer (3) en Ceulemans (3) ooit haalden. "Als je ziet bij welke iconen ik nu kom te staan...", wreef Vanaken zich na zijn triomf even in de ogen.

"Of ik al rekening houd met een vierde? Niet per se. Ik wil gewoon zo goed mogelijk presteren bij Club. Als je het dan zó goed doet dat je in aanmerking komt voor een nieuwe Schoen, zou dat heel mooi meegenomen zijn."

Want er zijn met Van Himst, Van Moer en Ceulemans slechts 3 mannen die ooit flikten wat Vanaken deed. "Van 3 exemplaren had ik nooit durven dromen", was Vanaken eerlijk.

"De remonte in de play-offs - met het kampioenschap als gevolg - heeft dus zeker geholpen om punten te krijgen en in de spotlights te belanden", wist Vanaken als geen ander.

Hij benadrukte het al vooraf: in een ploeg die draait, is het altijd makkelijker om individueel uit te blinken.

Maar eerst toch even genieten van nummer 3. Al zit er vanavond niet meteen een groot feest in voor Vanaken en co.: Club speelt morgen een cruciale bekerkraker op het veld van Genk.

"Na het persmoment ga ik nog even langs bij mijn vrienden en familie hier, maar ik ga het zeker niet te laat maken", klonk het bij de Brugse publiekslieveling.

"Ik geniet er zeker van en ben trots om hem 3 keer te mogen winnen, alleen zal het feest iets minder zijn vandaag. Misschien kunnen we het donderdag wel eens goed vieren."

En dat wil Vanaken het liefst gewoon in zijn vertrouwde omgeving doen. Want op de vraag of het buitenland lonkt na een nieuw topjaar, is de spelmaker duidelijk.

"Ik had hier anders geen 10 jaar gespeeld. Ik heb het in Brugge gewoon altijd heel fijn gevonden en ben gelukkig geweest vanaf moment één. Ook het privéleven is hier heel leuk. Al die factoren helpen me om mijn ding te doen."

"Waarom zou ik van ploeg veranderen? Gewoon om te kunnen zeggen dat ik in het buitenland gespeeld heb? Dat is voor mij geen must. Al weet je nooit wat er op je pad komt in het voetbal."