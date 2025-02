Cristiano Ronaldo daags voor zijn 40e verjaardag: "Ik ben de beste uit de geschiedenis, de meest complete"

Aan de vooravond van zijn 40e verjaardag - Cristiano Ronaldo mag woensdag 40 kaarsjes uitblazen - laat de Portugees er geen twijfel over bestaan wie volgens hem de beste voetballer aller tijden is. "Niemand is ooit completer geweest dan ik", vertelt Ronaldo in een interview met de Spaanse televisiezender La Sexta.