Charles De Ketelaere bekroont topseizoen met prijs als Beste Belg in het Buitenland: "Om te koesteren"

In België kreeg hij hem nooit, maar vanuit Italië heeft Charles De Ketelaere dan toch een Gouden Schoen veroverd. De sierlijke aanvaller werd dinsdagavond uitgeroepen tot Beste Belg in het Buitenland. CDK treedt zo in de voetsporen van Kevin De Bruyne.

Als speler van Club Brugge greep hij begin 2022 net naast de Gouden Schoen. Charles De Ketelaere en ploegmakker Noa Lang werden toen afgeremd door Paul Onuachu, de Genkse winnaar van de Gouden Schoen 2021.

Maar in het shirt van Atalanta mag De Ketelaere nu wel een prestigieuze prijs in ontvangst nemen. De trofee voor Beste Belg in het Buitenland zet nog eens netjes zijn boerenjaar in de verf.

De Ketelaere spoelde in 2024 zijn gemiste entree bij AC Milan met glans door in Bergamo. Met Atalanta won de Rode Duivel de Europa League en de voorbije maanden brak hij helemaal door met tal van goals en assists.

"Amai, mooi", reageerde hij bij de organisator DPG. "Het is een mooi jaar geweest en dit is iets om te koesteren."