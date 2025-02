Bronzen Nikiforov straalt in nieuwe gewichtscategorie: "Hier staat een nieuwe Toma"

Niet alleen Matthias Casse verliet afgelopen zondag Parijs met brons, ook Toma Nikiforov heeft kunnen oogsten op de Grand Slam in de Franse hoofdstad. In een nieuwe categorie voelt Nikiforov zich helemaal in zijn nopjes. "Ik ben erg gelukkig en gemotiveerd", straalt hij.

De jongste jaren leek de carrière van Toma Nikiforov een beetje bergaf te gaan, maar in Parijs kwam er een ferme opsteker. De judoka heeft de overstap gemaakt naar de categorie + 100 kilogram en die keuze pakt voorlopig goed uit.

"Of mijn medaille een verrassing is? Neen, niet echt", knipoogde hij zondag na de Grand Slam van Parijs. "Maar ik ben echt blij in deze gewichtscategorie. Ik voel me goed zonder een gewichtsgrens. Ik kan alles eten wat ik wil", lacht Nikiforov.

"Mijn brons voelt dan ook als goud aan. Een nieuwe categorie, een nieuwe coach en aangepaste regels: ik ben echt gelukkig", straalde onze landgenoot, die in Parijs ook de prijs voor "worp van het toernooi" kreeg.

Met Dirk Van Tichelt is er een nieuwe coach. "Hij is nog niet zo lang gestopt en pakte als 32-jarige een medaille op de Spelen. Ik heb nu die leeftijd bereikt en Dirk weet dus hoe ik moet trainen en hoe hij me moet benaderen. Omgekeerd ook."

"Onze match is perfect. Hier staat een nieuwe Toma. Die -100 kilogram was echt lastig om gewicht te verliezen. Maar hier zie je in competitie dezelfde Toma als op training. Ik ben erg gelukkig en gemotiveerd."

Ook coach Van Tichelt is tevreden na Parijs. "Op stage ging het goed en hier hebben we de bevestiging gezien. Toma moet zijn explosiviteit behouden en moet zijn judo laten primeren. Hij moet nog wat kracht kweken en dan kan hij tot de top behoren."