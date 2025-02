Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute wil weer naar de Heizel: "En deze keer om een prijs te pakken"

Anderlecht heeft donderdagavond een cruciale afspraak. Tegen Antwerp wil het dan een ticket voor de finale van de Croky Cup afdwingen. Voorzitter Wouter Vandenhaute verwoordt de honger bij paars-wit: "We willen heel graag een prijs."

Wouter Vandenhaute zakte dinsdagavond af naar Middelkerke waar rivaal Club Brugge een koffertje met prijzen mocht ophalen.

"Ik vind het niet erg om naar een feestje van iemand anders te gaan", vertelde RSCA-voorzitter Wouter Vandenhaute op de gouden loper van de Gouden Schoen. "Hans Vanaken verdient het meer dan ooit."

Club en Vanaken pakten de jongste jaren prijzen bij de vleet, bij Anderlecht staat de kast met trofeeën al een tijdje stof te vergaren.

Komt daar binnenkort verandering in? "We staan misschien wel voor een van dé matchen van het jaar", beseft de preses.

Anderlecht verdedigt donderdagvond een 1-0-bonus uit de heenmatch tegen Antwerp. "Het zal een hete avond worden, maar ik ben ervan overtuigd dat we er klaar voor zijn en dat we er alles aan zullen doen."

"3 jaar geleden verloren we de finale op de Heizel, maar we willen terugkeren naar Brussel. En deze keer om te winnen."

"We willen die beker pakken", verstopt Vandenhaute zich niet. "We willen heel graag een prijs."

"En we moeten realistisch zijn: zoals het er nu naar uitziet, is de beker meer haalbaar dan de titel. Laten we dan maar voor die beker gaan."