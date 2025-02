"Zoals Oude Kwaremont en Cauberg": Laurens ten Dam verkent WK-parcours en merkt "niets van onrust" in Rwanda

Terwijl het conflict in Oost-Congo escaleert, nam de Nederlandse vrouwenbondscoach Laurens ten Dam in buurland Rwanda deel aan een ultrarace. De voormalige profrenner maakte ook van de gelegenheid gebruik om het WK-parcours te verkennen. "Ik ben niet naïef en weet dat er van alles aan het gebeuren is, maar in Rwanda zelf zie je daar niets van."

Laurens ten Dam is zijn wonden nog aan het likken als we hem bellen in Rwanda. Een gat in de weg dwong hem tot een opgave in de Race Around Rwanda, een 1.000 kilometer lange ultrarace, vaak over gravelwegen.



"Ja, dat is flink balen. Bij het afdraaien van de laatste gravelstrook rijd ik met mijn voorwiel in een gat", vertelt Ten Dam vanuit Afrika.

"Mijn voorwiel is gebroken en ik ging vol over de kop. Ik heb een beetje bloed op mijn wang."



De lichamelijke schade viel al bij al wel mee, maar zijn fiets was niet meer te herstellen. Opgave dus, op een moment dat Ten Dam aan het strijden was voor de 2e plek.



Gelukkig was de verre trip naar Rwanda (vanuit Brussel iets meer dan 8 uur vliegen) geen maat voor niets. Ten Dam is tegenwoordig bondscoach van de Nederlandse wielervrouwen en kon het WK-parcours gaan verkennen.