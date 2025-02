"Ook ik moest kijken of het een 1 april-grap was": Luka Doncic was zélf verbijsterd door trade naar LA Lakers

De LA Lakers hebben hun nieuwste ster Luka Doncic officieel voorgesteld. Afgelopen weekend verhuisde Doncic van de Dallas Mavericks naar de LA Lakers na een trade-deal die werkelijk niemand voor mogelijk had geacht. Ook Doncic zélf duidelijk niet. "Het was een grote schok", bekende de Sloveen.

De NBA-fans konden hun ogen enkele dagen geleden niet geloven: superster Luka Doncic zou door de Dallas Mavericks naar de LA Lakers verpatst worden in ruil voor Anthony Davis.

Het nieuws werd uiteindelijk snel bevestigd en intussen is Doncic al voorgesteld als nieuwe kapstok van de Lakers. Maar ook de Sloveense superster heeft de voorbije dagen duidelijk op een rollercoaster gezeten.

"De trade was ook voor mij een grote schok", gaf hij grif toe op het persmoment. "Het zijn lastige momenten geweest."

"Iedereen was verrast over het nieuws, dus jullie kunnen zich voorstellen hoe verrast ik zelf was."

"Ik lag bijna te slapen toen ik het telefoontje kreeg. Ik moest toch even controleren of het geen 1 april-grap was. Ik geloofde het eerst niet."

"Eerlijk: het is hard geweest", ging de Sloveen voort. "De eerste dag was bijzonder zwaar. Het lijkt alsof de voorbije 48 uren 1 maand hebben geduurd."

"Emotioneel was dat niet te onderschatten, maar vandaag ging het al veel beter. Ik ben erg gelukkig dat ik hier in LA ben en ben dankbaar voor deze kans."

"De Lakers zijn een van de beste clubs in de geschiedenis. Ik kijk erg uit naar dit avontuur."