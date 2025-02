"Geschiedenis schrijven we samen": KRC Genk wacht Club Brugge op met 20.000 fans voor wedstrijd van het jaar

di 4 februari 2025 16:55

KRC Genk leeft toe naar de terugwedstrijd in de halve finale van de Croky Cup.

Woensdagavond speelt KRC Genk in de eigen Cegeka Arena hun wedstrijd van het jaar tegen Club Brugge. Een strijd tussen de competitieleider en de landskampioen, met als inzet een plek in de bekerfinale. "De Cegeka Arena is ons fort", kijkt aanvoerder Bryan Heynen vol vertrouwen uit naar de clash.

In aanloop naar de terugwedstrijd van de halve finale in de Croky Cup tegen Club Brugge, spreekt aanvoerder Bryan Heynen de fans toe op de clubkanalen van KRC Genk. "Als we er samen vol voor gaan, hebben we zeker de mogelijkheid om te winnen", ziet Heynen het ondanks een nipte 2-1-nederlaag in de heenwedstrijd nog goed komen. Met een clubrecord van elf thuiszeges op rij, is de Cegeka Arena een oninneembare vesting dit seizoen. "Onze thuisreputatie dit jaar hebben we mee te danken aan de fans. Zij kunnen ons altijd iets extra geven door de manier waarop ze ons aanmoedigen. Het is hier een echt fort, en dat zorgt ervoor dat tegenstanders met tegenzin afzakken naar Genk."

Onze thuisreputatie danken we mee aan de fans. Bryan Heynen

Voor Heynen zou het niet zijn eerste finale zijn. Als aanvoerder won hij de trofee al eens in 2021, na een finale tegen Standard. "Die finale was speciaal, omdat de Heizel leeg was door corona. Maar dat maakte het niet minder mooi. Het is altijd leuk om prijzen te winnen."

Aanvoerder Bryan Heynen wil met zijn Racing Genk naar de finale: "Prijzen winnen is altijd leuk."

Kortste weg naar Europa

Het belang van de beker valt niet te onderschatten voor een club als Genk. "Wij beginnen ieder jaar met het doel om de beker te winnen. Het is de kortste weg naar Europa", vertelt Bryan Heynen. In de competitie werd het in augustus 3-2 voor Genk, dat toen een 0-2-achterstand nog goedmaakte. Maar dat betekent niets voor de aanvoerder. "Een bekerwedstrijd is altijd anders dan een competitiewedstrijd. Er is een bepaalde druk omdat je weet dat je bent uitgeschakeld bij een nederlaag." "Die druk heerst vanaf de eerste ronde, want het kan altijd gebeuren dat je een misstap begaat. Tegelijk geeft het extra motivatie om de volgende ronde te bereiken."

In de kleedkamer leeft de finale enorm. Iedereen wil naar de Heizel. Bryan Heynen

Al een hele week is de club bezig om supporters warm te maken voor de clash met verschillende sfeeracties. Zo wordt er voorafgaand aan het duel de bus opgewacht en draait Double D de fans warm met een dj-set. Onder de noemer "Samen blauw en wit", roept de club de fans ook op om hun sjaal mee naar het stadion te brengen. De acties lonen. Voor de terugmatch verwacht Genk een recordopkomst van 20.000 toeschouwers. Nooit eerder lokten ze zoveel fans in de halve finale van de beker. En ook bij de spelers leeft de clash. "In de kleedkamer wil iedereen enorm graag de finale halen. Wij zijn geprikkeld en willen er alles aan doen om de wedstrijd te winnen en naar de Heizel te gaan", besluit Heynen.

De wedstrijd is woensdagavond te volgen op VRT Canvas vanaf 20.35 u.