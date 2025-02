"Geen reden tot paniek": Belgian Cycling relativeert mager WK en maakt zich geen zorgen "dankzij gunstige trend"

di 4 februari 2025 09:33

Met het ontbreken van een wereldtitel en slechts 2 medailles bij de jeugd was het WK veldrijden in Liévin geen schot in de roos voor de Belgische delegatie. "Maar we hoeven niet te wanhopen", predikt de Belgische wielerbond positiviteit.

De crossnatie bij uitstek eindigde in de medaillespiegel slechts op de 5e plaats.



België crossland deed het op het WK veldrijden slechter dan Nederland (3 wereldtitels), Groot-Brittannië (2 wereldtitels), Italië en Frankrijk (allebei 1 wereldtitel).



"We pakken wel 4 medailles, met 2 profs en 2 beloften. Ik weet niet of we dat een mager WK kunnen noemen", relativeert Arne Wallays, Directeur Topsport bij Belgian Cycling.



"Het WK is een momentopname en we zijn afhankelijk van het talent dat ter beschikking is. En bovendien is de kans reëel dat de wereldkampioen veeleer buiten dan in België geboren is."



Medaillespiegel WK veldrijden 2025 1. Nederland 3x goud, 1x zilver, 2x brons 2. Groot-Brittannië 2x goud 3. Italië 1x goud, 1x zilver, 1x brons Frankrijk 1x goud, 1x zilver, 1x brons 5. België 0x goud, 2x zilver, 2x brons 6. Tsjechië 0x goud, 1x zilver, 0x brons 7. Luxemburg 0x goud, 1x zilver, 0x brons 8. Canada 0x goud, 0x zilver, 1x brons

De keuze van internationaal crosstalent

Toch is de vaststelling dat de Belgische oogst in de jeugdcategorieën de laatste jaren minder rijk was. Wallays schetst waarom en zegt dat we "niet hoeven te wanhopen".



"Het deelnemersveld bij de jeugd is de laatste jaren een stuk internationaler geworden."



"Maar zodra buitenlandse renners in een WorldTour-team komen, maken ze vaak de keuze om het veldrijden links te laten liggen."



"Denk maar aan de Zwitser Jan Christen. 4 jaar geleden werd hij wereldkampioen veldrijden bij de junioren, maar sinds hij bij UAE Team Emirates rijdt, crost hij niet meer."



"Andere veldrittalenten die resoluut voor de weg gekozen hebben, zijn Ben Tulett, Paul Seixas en Albert Withen Philipsen."

Die trend zal aanhouden, waardoor België altijd prominent aanwezig zal zijn in de elitecategorie. Arne Wallays, Directeur Topsport bij Belgian Cycling

Daardoor lijkt de veldrittoekomst voor de Belgen verzekerd in de hoogste categorie.



"Want die bestaat vooral uit fulltime crossers uit België en Nederland. Aangevuld met enkelingen zoals de Spanjaard Felipe Orts en de Brit Cameron Mason."



"Die trend (van internationale talenten die het veld verlaten) zal aanhouden, waardoor België altijd prominent aanwezig zal zijn in de elitecategorie. Er is dus geen reden tot paniek."

Geen Belg op het WK-podium bij de junioren, maar blijven die medaillewinnaars wel in het veld?

De Belgische wachtkamer

Los van die trend lijken in het Belgische veld weinig wereldtoppers aan te komen. Tenminste, als we ons vastpinnen op de resultaten van het voorbije WK.



"Ik wil dat even nuanceren", zegt Wallays. "Giel Lejeune was zondag lang in de running voor brons totdat hij een probleem kende. Ook Mats Vanden Eynde, die 5e werd bij de junioren, heeft getoond dat hij podiumwaardig is."



"Belgisch kampioen Arthur Van Den Boer moest zich dan weer de ochtend van het WK ziek afmelden, maar hij heeft de nieuwe wereldkampioen dit seizoen al meermaals geklopt."



"Bij de beloften stonden we met 2 Belgen op het WK-podium en waren we in de breedte heel sterk. Dus ook daar ziet de toekomst er vrij goed uit."



Vrouwen lokken naar de cross

In het Belgische vrouwenveldrijden lijkt er wel een groot gat te gapen na de afscheidnemende Sanne Cant.



"Dat kan ik moeilijk ontkennen", geeft Wallays toe.



"De spoeling is daar al enkele jaren vrij dun. Maar we proberen daar verandering in te brengen."



"Al zie ik de situatie momenteel niet supernegatief in. Bij de beloften ontbrak Fleur Moors op het WK door gezondheidsproblemen. Zij had kunnen meestrijden voor de top 5."



"Bij de elite vrouwen was Laura Verdonschot er niet bij door een bekkenslagaderoperatie. Als er enkele van je betere vrouwen ontbreken op het WK, zie je dat in de uitslag."



Ondanks de waardevolle initiatieven die er zijn, is de groei van het aantal Belgische rensters in het veld en op de weg nog niet echt merkbaar. Arne Wallays, Directeur Topsport bij Belgian Cycling