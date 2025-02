"Dirk Kuyt is nog het enige lichtpunt": 90 Minutes ziet Beerschot "de handdoek gooien" met de transfer van Verlinden

wo 5 februari 2025 09:46

Samen met Thibaud Verlinden is ook het laatste sprankeltje hoop verdwenen dat Beerschot nog koesterde op de redding. In 90 Minutes schetst trouwe Beerschot-fan Gilles De Coster een sfeer van "wanhoop en zelfs een beetje onverschilligheid" bij zijn medesupporters na het vertrek van de sterkhouder. "Ik zou in de plaats van Dirk Kuyt gezegd hebben: "Kus allemaal mijn kl*ten"."

"Het is totaal de handdoek gooien en je coach en fans te kakken zetten." Zo begint Gilles De Coster de discussie over zijn Beerschot. "Dirk Kuyt is het enige overgebleven lichtpunt", gaat hij verder. "Ook door de manier hoe hij erop reageert. Ik vind het straf dat hij er nog zit. Ik zou in zijn plaats gezegd hebben: kus allemaal mijn kl*ten." "Hij is écht graag in Antwerpen", ziet Filip Joos. "Kuyt zit in een positie waarin hij kan zeggen dat zijn bestuur de grootste debielen ter wereld zijn en ik denk nog niet dat ze hem zullen ontslaan."

15% begrip voor het Beerschot-bestuur

Bovendien was Gyorgy Csepregi, sportief directeur van OH Leuven, vroeger de zaakwaarnemer van Thibaud Verlinden. Hij had dus weet van een clausule in het contract, waardoor het transferbedrag bij degradatie met 80% zou zakken. "De transfer werd gepusht vanuit Beerschot", ving Gilles op. "Door die clausule heb je wel 15% meer begrip voor het bestuur", geeft Filip toe. "Dan wil ik mijn uitspraak over debielen wel terugnemen." "Hebben ze misschien de resultaten van januari afgewacht en het nu wel een beetje opgegeven? Want anders wacht je toch niet zo lang?", vraagt Sam Kerkhofs zich af.

De transfer van Verlinden blijft schoffering van je sportieve plicht, maar je krijgt er wel iets voor terug. Filip Joos

"Het blijft schoffering van je sportieve plicht, maar je krijgt er wel iets voor terug. Namelijk meer geld dan wanneer hij in de zomer vertrekt", vult Filip aan. De grote fout die het bestuur wel maakte volgens Tuur Dierckx, blijft de communicatie. "Je kan niet op de laatste dag je trainer, supporters en ploeg hun kapitein ontnemen zonder daar iets over te zeggen."

"Chapeau voor de jongens die op Genk naar hun mogelijkheden nog alles gegeven hebben. Als ze daar 5-0 krijgen, is dat ook een logisch verhaal omdat je net hoort dat je beste speler niet meedoet", vindt Filip.

1,5 miljoen in ruil voor wanhoop en onverschilligheid

Zonder die beste speler moet Beerschot de steeds onwaarschijnlijker wordende operatie redding voortzetten. "Als supporter heb je wel voor een abonnement betaald voor een Beerschot met Verlinden. Er gebeurde iets als hij aan de bal kwam, de mensen veerden recht en er was hoop", aldus Filip.

Na dit weekend heerst er in Beerschot enkel nog wanhoop en zelfs een beetje onverschilligheid. Gilles De Coster

"Dat is ook wat je nu weg hebt genomen, die hoop", zegt Daam Foulon. "Na dit weekend heerst er in Beerschot enkel nog wanhoop en zelfs een beetje onverschilligheid", voelt Gilles aan. "Is dat dan die 1,5 miljoen waard?", stelt Filip.

Thibaud Verlinden: de brenger van (de nu verloren) hoop bij Beerschot.

Topclubs die nog niet stonden te wachten op Verlinden

Voor Verlinden zelf dus (nog) geen stap naar een club uit de top 6. Zo werd onder meer KAA Gent genoemd.

"Blijkbaar wist hij dat de topclubs in België niet op hem stonden te wachten", weet Daam. "Ik denk dat hij wel een ploeg nodig heeft waar hij vertrouwen krijgt en de bal altijd mag opeisen."

"OHL is ambitieus én betaalt ook goed. Van de middenmoters is het een van de betere betalers", komt Sam met een tweede verklaring.

"En Gent heeft Vanzeir gehaald, waarvan iedereen zegt dat hij met twee spitsen moet spelen. Dan wordt het al heel moeilijk om Verlinden daarin te wringen. Of je moet hem als tweede spits proberen", bedenkt Filip. Nog één tussenstap op zijn 25e, voor die grote stap van Verlinden er alsnog komt?

