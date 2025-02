"Dat zegt alles over mogelijkheden van Belgische clubs": Tom Boudeweel fileert wintermercato vol huurdeals

di 4 februari 2025 12:38

Nu de wintermercato voorbij is in België, kunnen de ploegen de laatste rechte lijn inzetten naar het einde van de competitie. Bij de topclubs bleef het relatief rustig, terwijl onderaan het klassement wel veel verloop was. "Is dat paniek? Goed is het alvast niet voor de Belgische competitie", stelt onze analist Tom Boudeweel.

Genk en Club Brugge: Stabiliteit het codewoord

Met KRC Genk en Club Brugge hebben de nummers 1 en 2 in onze competitie het relatief rustig gehouden in de wintermercato. Genk haalde maar 1 speler voor de A-ploeg en liet niemand vertrekken. Club Brugge kocht ook maar 1 jonge verdediger, maar liet met Skov Olsen wel een topper vertrekken.



"Ze hebben voor stabiliteit gekozen", oordeelt Tom Boudeweel. "Ze blijven beiden doen wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan: jong inkopen en laten rijpen met dan de bedoeling om duurder te verkopen."



"Genk heeft er wel meerdere binnengehaald. Heel wat jonge jongens die eerst bij de B-ploeg in 1B zullen spelen, die laatste staan. Ze zijn als de dood om daar te zakken met de beloften, want ze zijn één van de pleitbezorgers voor beloftenploegen in 1B. Ze willen er absoluut in blijven."



"Zo moeten topclubs eigenlijk 2 budgetten hebben. Ze investeren zwaar in de B-ploeg om uiteindelijk de vruchten ervan te plukken en ze te laten doorgroeien naar de A-ploeg."

Club Brugge heeft deze transferperiode vooral ballast overboord gegooid. Tom Boudeweel

"Club heeft deze mercato vooral ballast overboord gegooid met Boyata, Sowah en Zinckernagel. De belangrijkste die vertrokken is, is Skov Olsen. Ze hebben geen vervanger gehaald, maar als je de kern bekijkt, dan is die zeer gestoffeerd met Talbi, Tzolis, Skoras en Vetlesen."



"Ze gaan nu vooral focussen op de Belgische competitie om opnieuw een rechtstreeks ticket voor de Champions League te bemachtigen."



"Ze zullen volop de strijd aangaan tegen Atalanta, maar ze gaan er niet van uit om de finale te spelen. Anders hadden ze wel iemand bijgehaald, net als een spits van Champions League-niveau. Maar voor het niveau in België is deze kern sterk genoeg met Nilsson, Vermant en Jutgla."



Boudeweel denkt wel dat de volgende transferzomer voor Club Brugge "levensbelangrijk" wordt.



"Door de Champions League-campagne zal er veel interesse zijn in de sterkhouders zoals Raphael Onyedika en Maxim De Cuyper. De as wordt ook een jaartje ouder. Het zal een extreme make-over worden mochten die talenten vertrekken. Dat is nog een vraagteken natuurlijk, maar dan zal er wel een opfrisbeurt nodig zijn."



"Dan had je eigenlijk nu al mannen kunnen halen om een half seizoen in te lopen om dan volledig tot ontbolstering te komen."

Uitdagers: meteen inzetbaar of op middellange termijn denken?

Bij de grootste uitdagers voor Genk en Club lijkt Union hetzelfde pad te bewandelen van de voorbije jaren. Relatief onbekende spelers binnenhalen. Voor Mamadou Thierno Barry had Union wel 2,55 miljoen euro veil.



"We hadden bij het begin van het seizoen toch onze twijfels over de kern, maar de voorbije maanden hebben ze bewezen dat ze opnieuw op kruissnelheid zitten. De 2 nieuwe jonge gasten kunnen ze laten rijpen om het Union-DNA te leren kennen en te laten groeien."



"De uitgaande transfers bewijzen dan weer dat niet elk schot raak kan zijn. En Lazare en Lapoussin hebben dit seizoen veel minder gespeeld. Dat zijn wel jongens van de eerste generatie van Union die zo hebben verrast in de eerste paar seizoenen. Zo zijn bijna alle krijgers van de beginjaren verdwenen."



Het is gigantisch hoeveel er gehuurd wordt, niet alleen bij Antwerp. Tom Boudeweel

Ook bij Antwerp zijn er geen spectaculaire dingen gebeurd. Op de slotdag hebben ze wel nog 3 spelers gehaald en met Olivier Deman hebben ze een Rode Duivel in huis.



"Een jaar of 2 geleden hebben ze daar de knop omgedraaid jaar door geen grote transfers meer te doen. En dat is niet enkel bij Antwerp, maar het is gigantisch hoeveel er gehuurd wordt. Alleen Thoelen werd aangeworven als vervanger van Butez, de rest hebben ze gehuurd."



"Dat zegt alles over de mogelijkheden van Belgische clubs. Eerst huren met een eventuele optie om uiteindelijk volgend seizoen pas te kopen. Bij Antwerp schuiven ze ook heel wat jeugd door. In de kern zitten veel jonge talenten en het zal wachten zijn op de zomermercato om te kijken of ze kunnen verkopen om op eigen benen te staan. Dan denk ik aan jongens als Doumbia en Lammens."

Waar in de top 6 wel veel gebeurd is, is bij Anderlecht. Sports Director Olivier Renard toonde zich meteen kooplustig op de transfermarkt met 7 aanwinsten.



"Ze hebben heel speciaal ingekocht. 7 spelers is al opvallend in de wintermercato, maar ook de leeftijd van die jongens: 1 van 17 en van 18, 2 van 19 en 1 van 21. Huerta is 24 en Adryelson - die gehuurd wordt - is 26. In totaal gaven ze 7 miljoen uit voor vooral jonge gasten terwijl je misschien verwacht had dat ze meteen inzetbare spelers nodig hebben bij Anderlecht."



"Ze wilden ook de B-ploeg wat meer versterken want net als Genk bevinden ze zich onderaan en willen ze niet zakken naar 1e Nationale. Daar is Amando Lapage nu weg en dat is opvallend. Dat talent link je meteen aan Paul Van Himst en is über-Anderlecht."



"Met Dreyer voor amper 5,5 miljoen en de nakende transfer van Amuzu, die ze ooit voor 10 miljoen konden verkopen maar nu voor een avontuur in Brazilië (waar de transfermarkt nog open is) kiest, heeft Anderlecht wel 2 spelers flink onder de prijs verkocht."

Wat goed is, hou je. Zo is er stabiliteit. Tom Boudeweel

Over de transfers van KAA Gent is Tom Boudeweel duidelijk. "Ze hebben 2 zeer goede transfers gedaan met Lopes en Vanzeir. Dat zijn 2 aankopen met meteen een meerwaarde en ze kennen de competitie. Het enige nadeel is dat ze heel lang stilgelegen hebben."



"Het is wel nog afwachten wie naast Vanzeir zal staan staat in een 2-spitsensysteem. Ik had gedacht dat er nog een spits zou komen maar dat is niet in orde gekomen."



"Er zijn wat overbodige spelers weg en nu zal blijken of het goed genoeg is om mee te doen voor de prijzen. De top 6 zal al een stap vooruit zijn, al vrees ik dat ze niet zullen meedoen voor de prijzen."



Als slotconclusie voor de ploegen uit de top 6 ziet Boudeweel een status quo aan de top, terwijl de uitdagers voor een andere tactiek kozen.

"Wat goed is, hou je en zo is er stabiliteit. Voor het overige is er hier en daar kwaliteit bijgekomen. Union en Anderlecht hebben voor transfers op de middellange termijn gekozen, terwijl Gent en Antwerp meer voor meteen inzetbare spelers kozen met Vanzeir en Lopes bij Gent en Bayo bij Antwerp."

"Handelshuis" onderin de competitie

Bij de rest van de Belgische clubs viel Tom Boudeweel nog wel wat opvallende dingen op. "Vooral bij KV Kortrijk. Daar halen ze 10 nieuwkomers na 24 speeldagen. Ze staan op 8 punten van een veilige plek. Dat ophalen lijkt me redelijk moeilijk. Er is nu een volledig nieuwe groepsdynamiek, die spelers moeten elkaar en de competitie nog leren kennen."



Bij die andere ploeg in het degradatiedal verliet met Thibaud Verlinden de kapitein het schip van Beerschot. Hij zal vanaf nu het shirt van OH Leuven dragen.



"De sportieve directeur en de CEO komen van Beerschot en wisten dus van de clausule in het contract van Verlinden. Beerschot stond zo voor een voldongen feit. Ze hebben wel snel geschakeld met nog 3 nieuwe spelers."



"Ik denk wel niet dat ze de handdoek gooien bij Beerschot. Ik had een maand geleden de indruk dat de vibe er nog zeker was met dat punt tegen Club Brugge."



"Maar de realiteit is dat ze 13 punten hebben na 24 wedstrijden en 13 punten achter Westerlo staan. In de play-downs heb je geen halvering van de punten en zijn er maar 18 punten te verdienen. Dan moet je nu nog veel punten rapen om die achterstand te verkleinen en hele sterke play-downs spelen. Maar ik vrees dat het een verloren zaak is."



"Naast het terrein loopt het verkeerd in de bestuurskamer en bij de eigenaars. Dat zie je ook op het veld."

Met Cercle Brugge, OH Leuven, Dender, KV Mechelen, Westerlo en STVV zitten nog veel ploegen in de gevarenzone voor de play-downs.



"Cercle Brugge heeft met Denkey en plots ook Olaigbe 2 grote uitgaande transfers gedaan. Zo zie je maar dat als er eentje boven het gras uitsteekt, ze meteen cashen. Alle clubs lijden verlies, dus verkopen ze graag om de balans in evenwicht te brengen. Ze hebben wel heel snel geschakeld met een Mexicaan van 20 en Mpansu van Lierse."



"Het gebeurt nog zeer weinig dat talenten uit 1B worden gehaald om door te groeien naar 1A. Je hebt de B-ploegen die hun waarde tonen door talenten te laten rijpen om dan door te sluizen naar de A-ploeg, maar de andere ploegen uit 1B kunnen zo ook ruimte krijgen door clubs uit 1A."

In de degradatiestrijd heb je geen tijd, punten pakken is het belangrijkste. Tom Boudeweel

"STVV koos voor meteen inzetbare spelers, maar is wel de grootste risicopatiënt. Het was wel nodig want de kern waarmee ze begonnen aan het seizoen was niet goed genoeg, zowel op vlak van kwaliteit als kwantiteit. Juklerod kennen we van bij Antwerp."



"Maar Lapoussin en Lamkel Ze in dezelfde mercato halen en zeker aan het loon dat ze ervoor betalen, dat is redelijk straf. Als je hun fratsen van de voorbije jaren naast elkaar legt, dan staat Mazzu voor een hele uitdaging om ze in het gareel te laten lopen."



"Bij Dender was het lang wachten en hebben ze nog 2 huurlingen gehaald met het voormalige Club-talent Mbamba. Dat is toch opnieuw een stapje terug voor hem. KV Mechelen, dat in een negatieve spiraal zit, was al eerder klaar met zijn huiswerk. Bij Westerlo kozen ze voor het hier en nu met Lapage en Slimani. In de degradatiestrijd heb je namelijk geen tijd, punten pakken is het belangrijkste."

Als je zo veel transfers moet doen, dan heb je in de zomer niet goed gewerkt. Tom Boudeweel