Zizou Bergs krijgt steun van scheidsrechter én federatie: "Volgens de arts kon tegenstander voortspelen"

Toen Zizou Bergs diep in de derde set een belangrijk punt had gescoord, vierde hij zo uitbundig dat hij op zijn Chileense tegenstander Cristian Garin botste. Bergs kwam ervan af met een waarschuwing voor onvoorzichtig gedrag, maar de Chileen weigerde voort te spelen.

In het ticket voor de tweede ronde van de Daviscup zit toch een kreukje, want België pakte het beslissende punt na een wel heel bijzondere ontknoping.

Het was een ongeluk, want er was geen enkele intentie om iemand te verwonden.

Het was een ongeluk, want er was geen enkele intentie om iemand te verwonden.

De Chilenen willen een klacht indienen, maar scheidsrechter Carlos Ramos hield ook na zijn betwiste beslissing voet bij stuk. Hij spreekt over "een ongeluk".

"Ik heb het medische team van Chili geroepen om Cristian te helpen. Vervolgens moest worden vastgesteld of Cristian gewond was of niet, of hij verder kon spelen of niet", zei Ramos.

"Dan is een onafhankelijke arts op het veld gekomen en heeft hij een beslissing genomen. En volgens de onafhankelijke arts was Cristian in staat de match voort te zetten. Daarom heb ik de beslissing aangekondigd dat de match zou verdergaan."

"Het was een ongeluk, want er was geen enkele intentie om iemand te verwonden. Als dat het geval zou geweest zijn, zou de beslissing helemaal anders geweest zijn", aldus nog Ramos.