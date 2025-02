Toptransfer voor Arno Van Dessel: Red Lion verkast naar Nederlandse topclub Bloemendaal

Bloemendaal is een Nederlandse én Europese topclub. Het team uit Noord-Holland kroonde zich al 22 keer tot Nederlands kampioen, 6 keer won het de Euro Hockey League, de Champions League van het hockey.

Arthur Van Doren maakte er carrière, nu wordt Arno Van Dessel de Belgische pion van de oranje brigade.

"De identiteit van de club past perfect bij mij", reageert de Red Lion op de website van Bloemendaal.

"De manier van spelen, de sfeer en de drive om altijd voor het hoogst haalbare te gaan, spreken me enorm aan. Ik kijk ernaar uit om hier als team mooie wedstrijden te spelen en successen te vieren."

Bij Bloemendaal zijn ze in hun nopjes met de transfer. "Arno is een speler met een enorme drive en winnaarsmentaliteit. We kijken ernaar uit om hem in actie te zien bij Bloemendaal", klinkt het.