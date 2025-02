Sprookje van amateurclub Quick Boys zit erop: AZ van Martens wurmt zich met penalty naar halve finale

Geen nieuwe stunt van Quick Boys

Fortuna Sittard, Almere en Heerenveen. Aan het zwaard van amateurclub Quick Boys hingen al 3 teams uit de Eredivisie. De derdeklasser wilde vandaag zijn sprookjesverhaal verderzetten tegen AZ.



En in de eerste helft leek dat ook aardig te lukken. Jayden Addai zette de troepen van ex-Rode Duivel Maarten Martens wel op een 1-0-voorsprong, maar 6 minuten later maakte Quick Boys gelijk.



Kort voor het uur kreeg de thuisploeg dan een penalty. Parrott zette die om, de amateurclub bekwam niet meer van die tik. Diep in de extra tijd werd het zelfs nog 3-1. Het straffe verhaal stopt zo in de kwartfinale.



AZ nestelt zich dan weer bij Heracles, PSV en Go Ahead Eagles. Eén van die vier clubs steekt eind april de beker in de lucht.