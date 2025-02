Spanning in de Superprestige en afscheid van Cant: dit heeft de rest van het veldritseizoen nog in petto

ma 3 februari 2025 15:10

Sanne Cant werd 9e in haar laatste WK.

Het summum van de veldritwinter is achter de rug met het WK veldrijden. Wereldkampioenen Mathieu van der Poel en Fem van Empel hebben een punt achter hun seizoen gezet, net als Wout van Aert en Thibau Nys. Maar dat wil niet zeggen dat er niets meer op het spel staat. Dit komt er de volgende weken nog aan.

Woensdag 5 februari: Parkcross Maldegem

Veel rust na het WK is de crossers niet gegund. Op woensdag vormt de Parkcross in Maldegem het decor voor de eerste afspraak. De deelnemers zoeven er over een snel en compact parcours met alle obstakels die een veldrit kan tellen. Het is de voorlaatste manche van de Exact-crossen. Vorig seizoen wonnen Eli Iserbyt en Laura Verdonschot.

Zaterdag 8 februari: Noordzeecross in Middelkerke

Middelkerke vormt op zaterdag het sluitstuk van de Superprestige. In de duinen zal de eindoverwinning vooral bij de vrouwen nog een spannend slot kennen.



Lucinda Brand telt namelijk amper 1 punt meer dan Ceylin Alvarado. Wie van die 2 voor de andere eindigt, pakt de eindoverwinning. De andere rensters zijn al uitgeteld.



Bij de mannen staat Niels Vandeputte er goed voor. Dankzij zijn constante prestaties heeft hij een voorsprong van maar liefst 10 punten op Lars van der Haar en 15 punten op Michael Vanthourenhout. Met een 10e plaats is Vandeputte dan ook altijd zeker van de eindwinst.

Zondag 9 februari: Krawatencross in Lille

In de X²O Trofee moeten er nog 2 manches afgewerkt worden. De voorlaatste vindt plaats in Lille. Daar is het vooral uitkijken hoe Sanne Cant het doet. Zij zal er voor de laatste keer in haar eigen streek crossen.



Voor het klassement is er niet veel spanning meer. Eli Iserbyt heeft een voorsprong van 2'48" op Toon Aerts. Pim Ronhaar volgt als derde op 5'18".



Bij de vrouwen is Lucinda Brand al zegezeker met een voorsprong van 9'59" op dichtste achtervolger Fem van Empel.

Zaterdag 15 februari: Waaslandcross in Sint-Niklaas

Een week later mogen de veldrijders zich uitleven in het zand. In en rond het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas de laatste Exact-cross afwerken. Vorig seizoen ging de zege naar Lucinda Brand en Michael Vanthourenhout.

Zondag 16 februari: Brussels Universities Cyclocross

Als er toch nog enige spanning zou zijn in het X2O-klassement, zal dat klassement op de campus van de Vrije Universiteit van Brussel in een beslissende plooi gelegd worden. Eli Iserbyt zou er zijn eventuele eindzege in de verf kunnen zetten met een 3e opeenvolgende zege.



Zaterdag 23 februari: Sluitingsprijs in Oostmalle

In het laatste weekend van februari wordt het veldritseizoen traditioneel afgesloten in Oostmalle. Op en rond het plaatselijke vliegveld kunnen de deelnemers er nog een laatste keer door het zand stuiven.



De Sluitingsprijs zal vooral in het teken staan van Sanne Cant. Voor de drievoudige wereldkampioene wordt Oostmalle haar afscheid van de crossfiets. Na nog een klein uurtje door het veld te ploegen, hangt ze haar fiets aan de haak. Eindigt ze haar mooie carrière in schoonheid?