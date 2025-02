Sarah Chaâri wil jeugd inspireren met olympisch brons: "Ik zie het plezier in de ogen van de kinderen"

Op haar bronzen medaille van Parijs zit misschien al een klein vlekje, op haar ambitie nog niet. Taekwondoïn Sarah Chaâri was afgelopen weekend in Liedekerke om haar liefde voor de sport over te brengen op de jeugd. Sportweekend volgde in haar spoor.

Ze is nog altijd maar 19 jaar, maar ondertussen staan er wel al een wereldtitel, Europese titel en olympisch brons op het palmares van Sarah Chaâri. De nummer 1 van de wereld in haar gewichtsklasse werd op haar 5e al verliefd op de sport en probeert die kriebel ook over te brengen op jongeren. In Liedekerke kwam ze alvast training geven aan de jonge garde. "Het doet me plezier als de clubs me uitnodigen", vertelt ze. "Ik zie in de ogen van de kinderen dat het hen veel plezier doet om me te zien. Dus ik kom met veel plezier."

Olympisch goud of een universitair diploma met grote onderscheiding? Waarom niet allebei tegelijkertijd? Sarah Chaâri