Pijnlijk transfernieuws voor Beerschot: sterkhouder Thibaud Verlinden vertrekt naar OH Leuven

Dit zullen ze bij Beerschot niet graag zien. Dit weekend moest trainer Dirk Kuyt Thibaud Verlinden last-minute nog uit zijn opstelling halen vanwege "een nakende transfer". Vandaag werd de overstap van de publiekslieveling op Het Kiel officieel bekendgemaakt: hij blijft in België, maar zet zijn carrière voort bij concurrent OH Leuven.

Dit weekend stond de club al in rep en roer, want net voor de wedstrijd tegen Genk werd bekendgemaakt dat Thibaud Verlinden niet aan de aftrap mocht verschijnen. "Hij was verwikkeld in een transferdossier", was de uitleg.

Verlinden vertrekt niet naar het buitenland, maar zet het seizoen voort bij concurrent OH Leuven, waar hij opnieuw wordt verenigd met Frédéric Van den Steen en György Csepregi. Hij tekende er een contract tot 2028.

“OH Leuven is een heel mooie club met fanatieke supporters, maar het is ook een club met ambitie", klonk het bij Verlinden zelf. "Dat past bij mij en ik wil hier de volgende stap zetten in mijn carrière."

"Dat ik Gyorgy en Fred ken van bij Beerschot heeft ook zeker meegespeeld in mijn beslissing. Het voelt vertrouwd aan en ik heb dat nodig om mijn beste niveau te halen. Ik wil hier mijn goed seizoen doortrekken en de komende jaren met OH Leuven hoger mikken."



Beerschot kent een moeilijk seizoen in de Jupiler Pro League en staat met 13 punten troosteloos laatste in het klassement. In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau in België zit Verlinden momenteel aan drie doelpunten en zeven assists in 24 wedstrijden.