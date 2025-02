Op weg naar ex-ploeg van Ronaldinho? Amuzu neemt officieel afscheid van Anderlecht: "Voor altijd een Mauve"

"Deze 10 jaar waren het begin van alles voor mij, en ik zal de herinneringen die we samen hebben gemaakt altijd koesteren. De spirit van Anderlecht zal voor altijd in mijn hart blijven. Eens een mauve, altijd een mauve!"

Op Instagram nam "Ciske" afscheid van paars-wit: "Ik wil even de tijd nemen om het geweldige team te bedanken dat me heeft gevormd tot wie ik vandaag ben, en de fans voor alle steun en liefde", schrijft hij.

Wat al even in de lucht hing, is vandaag werkelijkheid geworden: Francis Amuzu zwaait Anderlecht uit na 8 jaar dienst bij de hoofdmacht van paars-wit.

Alles wijst erop dat Amuzu voor het Braziliaanse Gremio zal kiezen. De aanvaller werd drie dagen geleden al gespot in de luchthaven.

Toch een spraakmakende overstap naar Zuid-Amerika, zeker als je weet dat Amuzu deze transferperiode ook met Napoli, dat ultiem toch koos voor Okafor als nieuwe spitsenbroertje van Romelu Lukaku, flirtte. Ook de Franse tweedeklasser Paris FC probeerde Amuzu nog naar de Franse hoofdstad te lokken, maar ook die deal ketste vandaag af.



Maar de verlossing kwam dus alsnog uit Brazilië, waar de transfermarkt nog een tijdje open is. De eersteklasser Gremio deed uiteindelijk een aanlokkelijk bod op de explosieve winger.

Omdat Amuzu eind dit seizoen einde contract is, kon paars-wit geen recordsom meer krijgen, maar verschillende bronnen melden toch dat het zou gaan om een transfersom van 1,2 miljoen euro. Zelf zou Amuzu zijn loonbrief zien verdubbelen.



De 14e in de stand in de Braziliaanse competitie geeft Amuzu een contract om mee te bouwen aan de weg terug naar de oude glorie. Je moet weten: Gremio is een van de meest succesvolle ploegen in Brazilië en bracht onder meer Ronaldinho groot.



Het zal dus toch even aanpassen worden voor Amuzu, die na 8 jaar trouwe dienst in de hoofdmacht van Anderlecht weer vanaf nul zal moeten beginnen.