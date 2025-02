Ook na Transfer Deadline Day nog actie: Chelsea verhuurt Joao Felix aan AC Milan

Standard strikt goalie van Southampton

Standard heeft zich in laatste instantie versterkt met Gavin Bazunu. De Ierse doelman komt op uitleenbasis over van het Engelse Southampton. De 22-jarige Bazunu werd opgeleid in eigen land bij de Shamrock Rovers, bij wie hij in 2018 zijn profdebuut maakte. In februari 2019 versierde de Ierse international (22 caps) een transfer naar Manchester City.





Na uitleenbeurten bij laagvliegers Rochdale AFC en Portsmouth tekende hij in 2022 voor maar liefst veertien miljoen euro bij Southampton. Bij de Saints speelde hij in het seizoen 2022-2023 32 wedstrijden in de Premier League.