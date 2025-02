Nu wielertoppers als Van der Poel en Nys gaan skiën: mag dat wel van hun ploegen? "Je kan hen niet in hun kot houden"

Van de modder naar de sneeuw, van de fiets naar de latten. Mathieu van der Poel (30) en Thibau Nys (22) lassen na het WK veldrijden in Liévin een weekje vakantie in. Dat doen ze niet aan een zwembad, maar wel in de bergen: de wereld- en de Belgische kampioen gaan deze week op skiverlof. Kan je als renner zomaar skiën en hoe dekken ploegen en coureurs zich in voor eventuele schadegevallen?

"Ach, je kan die mannen toch niet meer in hun kot houden", leert ons een belronde met verschillende Belgische makelaars. "Hun focus is tijdens het seizoen al zo groot en de druk is gigantisch. Gun hen toch dat uitje."

Maar gaan skiën en renner zijn als beroep wel hand in hand? Zijn ploegen wel tuk op hun goudhaantjes die in de sneeuw spelen en de risico's op blessures verhogen?

Na een drukke crosswinter wil Nys de batterijen opladen voor hij over 2 maanden aan zijn wegcampagne begint. Van der Poel wil zijn kort en krachtig veldritluik doorspoelen in de sneeuw voor hij - vermoedelijk - begin maart op de weg hervat in Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico.

Er zijn zeker nog ploegen die zo'n verbodsclausule toch nog laten opnemen, maar je kan er geen echte lijn in trekken. Het is eerder case per case. Staat er niets in vermeld, dan is het in principe toegestaan.

Nochtans is er een tijdperk geweest waarin zulke reisjes verboden waren. "Nadat veel renners tijdens het skiën en andere activiteiten blessures hadden opgelopen, werd zo'n clausule inderdaad expliciet opgenomen in de contracten."

"Het ging dan meestal niet over skiën op zich, maar wel over sporten die een gevaar kunnen betekenen voor je gezondheid. Maar die beperking zie je nu niet meer, of toch veel minder, in de contracten tussen ploegen en renners."

"De ervaring leert ons dat het tegenwoordig eerder om een vage omschrijving gaat. Je moet er dan alles aan doen om je fysieke integriteit niet in gevaar te brengen. Maar wat betekent dat precies?"

"De activiteiten werden of werden meestal niet-limitatief opgesomd. Het gaat over skiën, maar ook over parachutespringen, autoracen of crossen met een motor. Zelfs voetballen heeft er ooit in gestaan. Dat is en blijft een contactsport, hé."

"De activiteiten worden of werden meestal niet-limitatief opgesomd. Het gaat over skiën, maar ook over parachutespringen, autoracen of crossen met een motor. Zelfs voetballen heeft er ooit in gestaan. Dat is en blijft een contactsport, hé."