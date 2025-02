LIVE - Vertessen naar de Red Bull-voetbalschool, Standard shopt bij Southampton en verschuiving rond Batshuayi en Amuzu

Nieuwe aanvaller voor Anderlecht

Anderlecht heeft zich versterkt met de komst van de 18-jarige aanvaller Elyess Dao. De jonge Marokkaan komt over van Amiens en ondertekende een contract tot 2029 bij paars-wit.



Anderlecht stelt Dao voor als "een polyvalente aanvaller". Hij kwam dit seizoen 14 keer in actie voor Amiens in de Ligue 2. In de competitie kon Dao nog niet scoren, in de beker scoorde hij wel 2 keer in 3 wedstrijden.



"Elyess is een getalenteerde aanvaller met een erg interessant profiel", vertelt Sports Director Olivier Renard. "Hij werd opgeleid als spits, maar kan op alle offensieve posities ingezet worden. Hij heeft de stijl van het huis, is erg goed met de bal aan de voet en snel. Er was aardig wat interesse voor hem, we zijn dus blij dat hij het project van RSC Anderlecht heeft gekozen."