LIVE Transfer Deadline Day: Zoekt Francis Amuzu andere oorden op? En wie slaat nog een slag?

Vertrekt Francis Amuzu bij Anderlecht?

Belooft het nog een drukke dag te worden in Anderlecht? Er doen alvast heel wat geruchten de ronde over Francis Amuzu. De winger zou in de belangstelling staan van Napoli, de club van Rode Duivel Romelu Lukaku.



In Napels moeten ze evenwel nog heel wat puzzelstukjes leggen, dus een uitgemaakte zaak is het nog niet. Ook de Franse tweedeklasser Paris FC heeft interesse om Amuzu weg te halen in Brussel.



Als het vandaag niet lukt voor Amuzu, kan hij nog altijd hoop koesteren voor een Braziliaans avontuur. Gremio heeft ook zijn oog laten vallen op Amuzu en daar is de transfermarkt nog open tot 28 februari.