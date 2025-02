Jochem Vermeulen pakt uit met Belgisch record op 1.500m indoor, Nkansa met persoonlijk record naar EK

Jochem Vermeulen heeft zijn start van het indoorseizoen niet gemist. Op de World Athletics Indoor Tour in Boston scherpte hij het Belgische record op de 1.500 meter in zaal aan.

De zilverenmedaillewinnaar van het EK in Rome deed een pak beter dan zijn persoonlijke record (3'39"17): met 3'36"17 dook hij twee tienden onder het Belgische record dat sinds 2022 op naam van Ismael Debjani stond. Het leverde in Boston de 6e plek op.



Vermeulen was al geplaatst voor het EK indoor van begin maart in Apeldoorn. Voor het WK van eind maart in het Chinese Nanking is 3'33"50 vereist.



Op de 800 meter klokte Pieter Sisk zondagavond 1'46"88, terwijl zijn persoonlijk record 1'46"10 bedraagt. Hij is al geplaatst voor Apeldoorn op zowel de 800 als de 1.500 meter.



Ook Delphine Nkansa veroverde haar ticket voor het EK indoor. Zij liep in Val-de-Reuil 7"17 in de finale van de 60 meter, een persoonlijk record.