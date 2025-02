Hermoso getuigt in zaak tegen Rubiales: "Mijn baas heeft me gekust en dat mag niet"

In Madrid is de zaak begonnen tegen Luis Rubiales, de voormalige voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Jennifer Hermoso kwam er getuigen over de ongewenste kus die ze kreeg na de wereldtitel. "Ik werd door mijn baas gekust en dat zou niet mogen gebeuren", zei de international.

"Ik hoorde niks op dat moment", zei Hermoso, die op dat moment gehuldigd werd voor de wereldtitel. "Hij greep me bij de oren en kuste me op de mond."

Daar blijft het niet bij. In het hooggerechtshof van Madrid is vandaag de zaak tegen Rubiales begonnen. De 47-jarige man riskeert een celstraf van 2,5 jaar wegens aanranding. Hij zou de speelster ook onder druk gezet hebben om te verklaren dat ze toestemde met de kus.

Jenni Hermoso doet haar verhaal in de rechtbank: "Hij greep me bij de oren en kuste me op de mond."

Jenni Hermoso vertelde dat ze zich niet gerespecteerd voelde en dat de kus een van de gelukkigste momenten in haar leven deed vervagen.



"Ik heb helemaal niet kunnen genieten van de wereldtitel", zei de speelster, die het ook over doodsbedreigingen had en daarom in Mexico is gaan voetballen.



"Ik werd door mijn baas gekust en dat zou in geen enkele omgeving mogen gebeuren", stelde Hermoso, die samen met de spelersvakbond een boete van 50.000 euro eist en een verbod voor Rubiales om nog actief te zijn in de sportwereld.



Hermoso vraagt ook om Rubiales uit haar buurt te houden.