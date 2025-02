Flitsende Bakayoko zet PSV tegen Feyenoord op weg naar de halve finales van de Nederlandse beker

Bakayoko schiet PSV naar halve finale

Hoewel Feyenoord als een tierelier aan de wedstrijd begon tegen PSV, waren het toch de mannen uit Eindhoven die al snel op voorsprong kwamen in de kwartfinales van de Nederlandse beker. En het was een Belg die de mannen van Brian Priske - die nog steeds ter discussie staat - de mond snoerde.



Na acht minuten sneed Johan Bakayoko in zijn gekende stijl naar binnen. Na een een-tweetje met De Jong schoot onze landgenoot tot twee maal toe naar de goal. Eerst tegen een tegenstander aan, maar in de rebound mikte hij het leer de verste hoek in: 1-0.



Daarna toonde PSV dat het kwalitatief toch de betere is. Na een héérlijke save van doelman Drommel, zorgde Guus Til twintig minuten voor het einde voor de verdubbeling. Daarna drong Feyenoord nog aan met een slotoffensief, maar PSV hield goed stand en mag zich opmaken voor de halve finales.