Extra Time buigt zich met verbazing over resem rode kaarten: "Ze kijken toch naar een scherm in Tubeke?"

ma 3 februari 2025 22:56

Het thema van het afgelopen voetbalweekend was (jammer genoeg) het grote aantal rode kaarten in de Jupiler Pro League. Dat was ook het panel van Extra Time opgevallen. Er waren terechte uitsluitingen, maar toch ook enkele waar de analisten zich vragen bij stelden. "Er zijn bepaalde mensen die het niet aanvoelen", klonk het bij Karel Geraerts.

Vorig weekend werden er 8 rode kaarten getrokken in 8 wedstrijden, dat is niet min. In Extra Time gingen Wesley Sonck, Franky Van der Elst en Karel Geraerts er dieper op in. "Ze zullen na vorige week, na het debacle op Charleroi, gezegd hebben: vandaag streng hé", oordeelt Sonck bij het zien van de rode kaart voor Dender-speler Bruny Nsimba. "Wie bij de VAR beslist dan: nu ga ik het eens zeggen, nu ga ik eens zeggen dat het schandalig is." Karel Geraerts treedt hem bij. "Het is al heel vaak een probleem geweest. Bepaalde mensen bij de scheidsrechters voelen het niet aan. Hier voel je meteen dat het afduwen is. Hij heeft echt geen intentie om neer te slaan." De andere rode kaart - voor Scheidler - in Charleroi - Dender was dan weer een stuk duidelijker. "Zeker rood", vindt Franky Van der Elst. "Hij kijkt alleen maar naar de tegenstander en hij zet zijn elleboog." "Ik hoop dat ze in Brussel een meeting houden en dat het zo gemakkelijk gaat aan hier", zegt Geraerts. "Ik hoop echt dat iedereen daar zegt: oké, dit is een rode kaart."

Ook de dubbele gele kaart voor Moussa N'Diaye (Anderlecht) zindert na. "Ik kan iets niet begrijpen. Die mannen zitten toch te kijken op een tv in Tubize?", sneert Sonck. "Ze kunnen dan niet communiceren: je bent verkeerd?" Franky Van der Elst zag Samoise een sluwe job spelen. "Hij speelde goed, maar hij was ook ambetant, van in het begin." "Als speler word je gek", gaat Sonck verder. "Je ziet dat je wordt 'besodemieterd' door de scheidsrechter. Hij bepaalt vandaag dat wij vandaag hier niet gaan winnen."

Lawrence plooit het been. Hij brengt Nunes in gevaar. Franky Van der Elst