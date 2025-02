Ex-tennistopper Petra Kvitova kondigt comeback aan na zwangerschapspauze

Petra Kvitova (34) keert binnenkort terug op de tennisbaan. Dat heeft de Tsjechische aangekondigd op Instagram. Iets meer dan een jaar geleden kondigde ze een pauze aan, want Kvitova was in verwachting van haar eerste kindje. Eind deze maand maakt de tweevoudige winnares van Wimbledon haar comeback op het WTA-toernooi van Austin.