DFB Pokal: Victor Boniface bevrijdt Leverkusen in verlengingen, VAR wist late 3-3 van Keulen uit

Invaller Boniface doet het voor Leverkusen

Gisteren was Deniz Undav de redder van Stuttgart in de kwartfinales van de beker, vandaag stond een andere ex-spits van Union op als held. Leverkusen stond tegen tweedeklasser Keulen op de rand van de uitschakeling. Dankzij een goal van Schick in de 96e minuut kregen we toch nog verlengingen en daarin scoorde invaller Victor Boniface als enige.



Keulen liet in de 111e minuut nochtans ook de netten trillen, maar de VAR draaide de 3-3 terug wegens buitenspel.