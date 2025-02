DFB Pokal: Afgang voor Lynen met Werder Bremen, derdeklasser Bielefeld haalt halve finales

Werder bijt tanden stuk op derdeklasser

Werder Bremen is er niet in geslaagd een grijs seizoen extra kleur te geven in de beker. Met derdeklasser Arminia Bielefeld trok het een haalbare kaart in de kwartfinales, maar bij de rust stond het al 2-0.



De ploeg van Senne Lynen - die de hele match speelde - deed nog wel wat terug na de rust, maar Bielefeld hield toch gewoon stand. Als het ook de halve finales overleeft, wordt het de eerste derdeklasser in de finale sinds Union Berlijn in 2001.