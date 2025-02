De day after: Van Aert slingert 6 uur door de Kempen, Van der Poel zoekt het golfterrein op

Een dag na het WK veldrijden zijn wereldkampioen Mathieu van der Poel en vicewereldkampioen Wout van Aert zich allebei gaan ontspannen. Of eerder inspannen in het geval van Van Aert.

Het WK veldrijden of niet, Wout van Aert wist op voorhand dat er voor hem geen dag platte rust ingepland stond. Het trainingsprogramma van zijn team gaf aan dat hij vandaag 6 uur moest fietsen.

Wat Van Aert ook netjes deed. Vanuit zijn woonplaats Herentals ging het even naar zijn roots in Lille om vervolgens koers te zetten richting Diest en terug. Liefst over onverharde wegen.

Op Strava gaf Van Aert zijn tocht zoals gewoonlijk een ludieke titel. "Da gade gij zelfs gemakkelijk kunnen", klinkt het in het Kempens.