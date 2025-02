Dallas Mavericks verliezen 800.000 (!) volgers na vertrek Doncic, die afscheid neemt met emotionele boodschap

"Ik was ervan overtuigd dat ik mijn hele carrière zou spelen voor deze club, met als grote doel jullie de titel te bezorgen. De liefde en de steun die ik van jullie heb ontvangen, is meer dan waar ik ooit van kon dromen."

Zondagochtend schrok de basketwereld op door één van de strafste trades in jaren. Luka Doncic, sterspeler van de Dallas Mavericks en één van de beste basketballers van zijn generatie, werd onverwacht geruild tegen Anthony Davis van de LA Lakers.

"Ik start aan een nieuw hoofdstuk in mijn basketbalavontuur. Maar Dallas zal altijd mijn thuis weg van huis blijven. Het blijft een speciale plek, dankzij de bijzondere fans van de Mavericks."

"Bedankt om niet enkel mijn vreugde te delen in de mooiste periodes, zoals de NBA Finals. Maar mij ook te ondersteunen tijdens mindere periodes. Dankzij jullie voelde Noord-Texas als thuis, voor een jonge Sloveen die voor het eerst naar de VS kwam."

Dat Doncic populair was in Dallas, merken ze ook op de sociale media-afdeling van de club.



Onder elke post regende het negatieve reacties, waardoor de Mavericks zich zelfs genoodzaakt zagen om de comment-sectie af te sluiten.



Ook de volgersaantallen daalden abrupt. Op Instagram met maar liefst 800.000 volgers na de aankonding van zijn vertrek. Doncic, die ondertussen al in LA arriveerde, daarentegen 'won' 75.000 aanhangers.